CHP’de gözler Genel Başkan Özgür Özel’i normalleşme ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ayakta karşılama başta olmak üzere hedef alan muhalif milletvekillerine çevrildi. Sayıları 40 civarında olduğu belirtilen vekillerin özel yönetimini eleştiren bir bildiri hazırlandığında oldukları biliniyor.

“PARTİ SIRAT KÖPRÜSÜNDEN GEÇİYOR”

Edinilen bilgiye göre o bildirinin yayınlanması beklenirken genel merkez de harekete geçti. Tekin Bingöl ve Bülent Tezcan’ın da içinde olduğu ve partide “ağabey” konumundaki bazı isimler muhalif milletvekilleriyle görüşmeye başladı. Genel merkezde gerçekleştirilen görüşmelerde muhalif isimlere, “Parti şuan sırat köprüsünden geçiyor. Eleştiriniz itirazınız varsa bunu medya önünde anlatmak yerine gelin genel başkanla görüşün, kendi içimizde konuşalım. Parti zarar görmesin.” dedikleri kaydedildi.