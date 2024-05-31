Chris Evans, suçalamlara cevap verdi
Marvel serisinde 'Kaptan Amerika' rolüyle ünlenen ABD'li Chris Evans, 2016'da bir USO turu sırasında bomba imzalarken çekilen fotoğrafı büyük tepki çekti. Evans, tepkilerin yersiz olduğunu belirterek
Mervel serisinin 'Kaptan Amerika'sı 42 yaşındaki Chris Evans, 8 yıl önce bir USO turu sırasında bomba imzaladığı fotoğraf büyük bir spekülasyon yarattı.
* USO... ABD Ordusu üyeleriyle ailelerine eğlence ve bakım hizmetleri sunan bir kuruluştur.
Bazı kişiler, Chris Evans'ın, bu fotoğrafının yeni olduğu ve oyuncunun savaş yanlısı olduğuna dair iddialarda bulundu.
Yaşanan bu olayların üzerine Chris Evans, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Konuya ilişkin görseli paylaşan Evans; "Bu fotoğrafın etrafında birçok yanlış bilgi var. Bu görüntü 2016'da bir USO turu sırasında çekildi. Bir grup oyuncu, sporcu ve müzisyenle birlikte hizmet veren üyelerimize teşekkür etmek üzere gittim. İmzalamam istenen obje bomba, füze ya da herhangi bir silah değil. Sadece eğitim veya gösterim amaçlı kullanılan eylemsiz bir nesne" şeklinde açıklamada bulundu.