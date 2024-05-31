Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Chris Evans, suçalamlara cevap verdi

        Chris Evans, suçalamlara cevap verdi

        Marvel serisinde 'Kaptan Amerika' rolüyle ünlenen ABD'li Chris Evans, 2016'da bir USO turu sırasında bomba imzalarken çekilen fotoğrafı büyük tepki çekti. Evans, tepkilerin yersiz olduğunu belirterek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 10:28 Güncelleme: 31.05.2024 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Mervel serisinin 'Kaptan Amerika'sı 42 yaşındaki Chris Evans, 8 yıl önce bir USO turu sırasında bomba imzaladığı fotoğraf büyük bir spekülasyon yarattı.

        * USO... ABD Ordusu üyeleriyle ailelerine eğlence ve bakım hizmetleri sunan bir kuruluştur.

        2

        Bazı kişiler, Chris Evans'ın, bu fotoğrafının yeni olduğu ve oyuncunun savaş yanlısı olduğuna dair iddialarda bulundu.

        3

        Yaşanan bu olayların üzerine Chris Evans, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Konuya ilişkin görseli paylaşan Evans; "Bu fotoğrafın etrafında birçok yanlış bilgi var. Bu görüntü 2016'da bir USO turu sırasında çekildi. Bir grup oyuncu, sporcu ve müzisyenle birlikte hizmet veren üyelerimize teşekkür etmek üzere gittim. İmzalamam istenen obje bomba, füze ya da herhangi bir silah değil. Sadece eğitim veya gösterim amaçlı kullanılan eylemsiz bir nesne" şeklinde açıklamada bulundu.

        4

        Chris Evans, daha sonra başka bir paylaşımında, 2016'da konuyla ilgili eski bir röportajından şu kesiti paylaştı. Eğitimler arası sözcü, nesnenin bir top mermisi modellemesi amaçlı olduğunu ve yalnızca sergileme ve eğitim amaçlı olduğunu belirtti.

        Fotoğraflar: Avalon

        #Chris Evans
        #Captain America
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Kadınlar dikkat! Polise, "Git" dedi hayatını kaybetti!
        Kadınlar dikkat! Polise, "Git" dedi hayatını kaybetti!
        6 ayda 5. yanardağ patlaması!
        6 ayda 5. yanardağ patlaması!
        Özel öğretim derneklerinden öğretmenler için zam açıklaması
        Özel öğretim derneklerinden öğretmenler için zam açıklaması
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        "Annemi öldürmesini pencereden izledim!"
        "Annemi öldürmesini pencereden izledim!"
        'Filistin' yanıtı tepki çekti
        'Filistin' yanıtı tepki çekti
        Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması!
        Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması!
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        Angel Di Maria'ya şok tehdit!
        Angel Di Maria'ya şok tehdit!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2 çocuk babasına otomobilde kurşun yağmuru!
        2 çocuk babasına otomobilde kurşun yağmuru!
        'Tüm gözler Refah'ta' sloganı: 50 milyona yakın kişinin paylaştığı görsel nasıl ortaya çıktı?
        'Tüm gözler Refah'ta' sloganı: 50 milyona yakın kişinin paylaştığı görsel nasıl ortaya çıktı?
        Eşiyle kızını öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Eşiyle kızını öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Gök gürültülü sağanak yağmur var
        Gök gürültülü sağanak yağmur var
        Bodrum FK Süper Lig'de!
        Bodrum FK Süper Lig'de!
        Dünyanın en sıcak ülkeleri: Hiç kar yağmıyor!
        Dünyanın en sıcak ülkeleri: Hiç kar yağmıyor!
        Evde çalışanların hakları
        Evde çalışanların hakları
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde