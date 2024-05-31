Chris Evans, suçalamlara cevap verdi

Yaşanan bu olayların üzerine Chris Evans, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Konuya ilişkin görseli paylaşan Evans; "Bu fotoğrafın etrafında birçok yanlış bilgi var. Bu görüntü 2016'da bir USO turu sırasında çekildi. Bir grup oyuncu, sporcu ve müzisyenle birlikte hizmet veren üyelerimize teşekkür etmek üzere gittim. İmzalamam istenen obje bomba, füze ya da herhangi bir silah değil. Sadece eğitim veya gösterim amaçlı kullanılan eylemsiz bir nesne" şeklinde açıklamada bulundu.