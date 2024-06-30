Chris Pratt ve Katherine Schwarzenegger çifti üçüncü çocuklarını bekliyor
'Terminatör' yıldızı Arnold Schwarzenegger, yeniden dede oluyor. Ünlü oyuncunun Marvel yıldızı Chris Pratt ile evli olan kızı Katherine Schwarzenegger, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurdu
'Galaksinin Koruyucuları', 'Jurassic World' gibi yapımlarla tanınan ünlü oyucu Chris Pratt ile yazar eşi Katherine Schwarzenegger, üçüncü çocuk heyecanı yaşıyor.
'Terminatör' yıldızı Arnold Schwarzenegger'in 34 yaşındaki kızı Katherine Schwarzenegger, üçüncü bebeğine hamile.
Chris Pratt ve Katherine Schwarzenegger çiftinin 2 yaşında Lyla Maria adında ve 13 aylık Eloise Christina adında iki kızı bulunuyor.