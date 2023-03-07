"MASKESİNİ ÇIKARDI"



Chris Rock, "Bana saçma bir şaka yüzünden vurdu, bu şimdiye kadar yaptığım en kibar şakaydı üstelik. Will, 30 yıl boyunca mükemmel bir insan izlenimi verdi ama sonra maskesini çıkardı ve bize geri kalanımız kadar çirkin olduğunu gösterdi. Sonuç ne olursa olsun... Umarım maskesini tekrar takmaz ve gerçek yüzünün nefes almasına izin verir" açıklamasında da bulunmuştu.