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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Chris Rock'tan tokat cevabı

Komedyen ve sunucu Chris Rock, geçtiğimiz yıl düzenlenen Oscar Ödülleri Töreni'nde Will Smith'in kendisine attığı tokat ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Rock, Will Smith'e neden karşılık vermediğini anlattı

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  • Chris Rock, kendisine tokat atan Will Smith'e neden karşılık vermediğini açıkladı - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz yıl Oscar Ödülleri'nin dağıtıldığı 94'üncü Akademi Ödülleri gecesinde Will Smith ile Chris Rock arasında yaşananlar töreni gölgede bırakmıştı.
  • Chris Rock, kendisine tokat atan Will Smith'e neden karşılık vermediğini açıkladı - Magazin haberleri

    Törenin sunuculuğunu üstlenen Chris Rock'ın, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran hastalığıyla yaptığı espri ünlü aktörü sinirlendirmişti. Bunun üzerine de Smith, sahneye çıkarak Rock'a tokat atmıştı.
  • Chris Rock, kendisine tokat atan Will Smith'e neden karşılık vermediğini açıkladı - Magazin haberleri

    Will Smith'in, "Eşimin adını lanet ağzına alma!" diye bağırmasıyla ortam daha da gerilmişti. Tokadın ardından ceza alarak 10 yıl boyunca ödül töreninden men edilen Smith, daha sonra Chris Rock’tan ve komedyenin ailesinden özür dilemişti.
  • Chris Rock, kendisine tokat atan Will Smith'e neden karşılık vermediğini açıkladı - Magazin haberleri

    "AİLEM BEYAZLARIN ÖNÜNDE KAVGA ETMEMEM GEREKTİĞİNİ ÖĞRETTİ"

    Chris Rock, Oscar töreninde Will Smith'e neden karşılık vermediğini ise  gösterisinde açıkladı. Rock, "Çünkü bir ailem var, nedeni bu. Çünkü ben büyüdüm. Ve ailem bana ne öğretti biliyor musun? Beyazların önünde kavga etmemem gerektiğini" ifadelerini kullandı.
  • Chris Rock, kendisine tokat atan Will Smith'e neden karşılık vermediğini açıkladı - Magazin haberleri

    "EVET, O TOKAT ACITTI"

    Öte yandan Chris Rock daha önce de, "İnsanların bilmek istediği şey; acıttığı mı? Evet, acıttı" ifadelerini kullanmıştı. Rock, ayrıca Will Smith’in rol aldığı 2001 yapımı Ali ve 1991 yapımı 'New Jack City'deki rollerine de atıfta bulunarak, "Muhammed Ali’yi oynadı! Animasyon filmlerinde bile ben bir zebrayım, o ise lanet olası bir köpek balığı!" demişti.
  • Chris Rock, kendisine tokat atan Will Smith'e neden karşılık vermediğini açıkladı - Magazin haberleri

    "MASKESİNİ ÇIKARDI"

    Chris Rock, "Bana saçma bir şaka yüzünden vurdu, bu şimdiye kadar yaptığım en kibar şakaydı üstelik. Will, 30 yıl boyunca mükemmel bir insan izlenimi verdi ama sonra maskesini çıkardı ve bize geri kalanımız kadar çirkin olduğunu gösterdi. Sonuç ne olursa olsun... Umarım maskesini tekrar takmaz ve gerçek yüzünün nefes almasına izin verir" açıklamasında da bulunmuştu.

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