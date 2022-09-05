"WILL SMITH ÇİRKİN YÜZÜNÜ GÖSTERDİ!"

DailyMail'de yer alan habere göre; Chappelle, Rock'a "Tokat acıttı mı?" diye sordu. Rock ise, "Evet acıttı... Bana saçma bir şaka yüzünden vurdu, bu şimdiye kadar yaptığım en kibar şakaydı üstelik" cevabını verdi. Ünlü komedyen daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Will 30 yıl boyunca mükemmel bir insan izlenimi verdi ama sonra maskesini çıkardı ve bize geri kalanımız kadar çirkin olduğunu gösterdi! Sonuç ne olursa olsun... Umarım maskesini tekrar takmaz ve gerçek yüzünün nefes almasına izin verir.