Yeni projesinde canlandıracağı K-Pop grubu BTS'nin üyelerinden Jimin'e benzemek için bıçak altına yatan ve tam 12 kez estetik operasyon geçiren Saint von Colucci, geçtiğimiz günlerde vefat etmişti.



Yapılan bir estetik operasyonu tersine çevirmek için tekrar ameliyat olan oyuncunun, bu esnada kaptığı enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilmişti.



Saint von Colucci'nin ardından Christina Ashten Gourkani'den de acı haber geldi.