Christina Hendricks evlendi
'Mad Men' dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Christina Hendricks, dört yıldır birlikte olduğu görüntü yönetmeni sevgilisi George Bianchini ile dünyaevine girdi
Geçtiğimiz yıl nişanlanan ünlü oyuncu Christina Hendricks ile görüntü yönetmeni George Bianchini hayatlarını birleştirdi. Çift, ABD’nin New Orleans kentindeki tarihi Napolyon Evi'nde evlendi.
Büyük bir kutlama istediklerini belirten çiftin nikâhına, aralarında 'Mad Men'in yaratıcısı Matt Weiner, moda tasarımcısı Christian Siriano ve oyuncu Mae Whitman ve komedyen Retta'nın da bulunduğu 76 davetli katıldı.
İkili, 2020'de aşk yaşamaya başladı. Christina Hendricks, 2023'te sosyal medya sayfasında nişanlandıklarını; "Birbirimize evlenme teklif ettik ve 'evet' dedik. Onu sonsuza kadar seveceğim ve önemseyeceğim" sözleriyle duyurmuştu.
"BİR SONRAKİ ADIMIMIZI BİRLİKTE AMA AYRI YOLLARA ATIYORUZ"
Christina Hendricks, daha önce 'Body of Proof'ta rol alan Geoffrey Arend ile evliydi. Çift, 12 yıllık birlikteliğin ardından 2019'da ayrıldıklarını açıklamıştı.
Christina Hendricks, o dönemki açıklamasında; "12 yıl önce aşık olduk ve ilişkimiz başladı. İki muhteşem aileyi birleştirdik, sayısız kahkaha attık, harika arkadaşlar edindik ve bize inanılmaz fırsatlar bahşedildi. Bugün bir sonraki adımımızı birlikte ama ayrı yollara atıyoruz" demişti.