CI BLOOM 15 Nisan'da başlıyor

Contemporary Istanbul tarafından hayata geçirilen CI BLOOM’un 5. edisyonuna ilişkin program, katılımcı galeriler, özel projeler ve iş birlikleri, Soho House’da gerçekleştirilen basın toplantısında paylaşıldı.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu Ali Güreli basın toplantısında yaptığı açıklamada “Bugün sanat piyasasında asıl değişim, değer hiyerarşisinden çok erişim ve keşif üzerinden şekilleniyor; yeni koleksiyoner profili bu dönüşümü hızlandırıyor. CI BLOOM, bu dinamikleri yakalayan ve Türkiye’de çağdaş sanatın en güncel üretimlerini görünür kılan önemli bir platform olarak öne çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

REKLAM

Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rabia Bakıcı Güreli & Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Ali Güreli

Genç, dinamik ve yenilikçi yapısıyla öne çıkan CI BLOOM, 15–19 Nisan 2026 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinden galerileri, sanat inisiyatiflerini ve yeni nesil üretimleri bir araya getiren fuar; İstanbul’un kültür sanat sahnesindeki dinamizmi güçlendiren bir buluşma noktası olarak konumlanıyor.

CI BLOOM 2026 kapsamında Borusan Otomotiv, BMW’nin gelecek vizyonunu somutlaştıran Neue Klasse mimarisinin ilk seri üretim temsilcisi olan Yeni BMW iX3 modeli ile fuarda yer alırken, dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Edward Burtynsky’nin çevresel dönüşüm, endüstriyel üretim ve insanın doğa üzerindeki etkisini odağına alan çalışmalarını Borusan Contemporary katkılarıyla sanatseverlerle buluşturuyor.

Samsung ise The Frame üzerinden kürate edilen ve global ölçekte geniş bir dijital sanat arşivine dayanan “Art TV” seçkisiyle fuar deneyimini teknolojiyle buluşturuyor.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden galeriler ile uluslararası açılımları bir araya getiren CI BLOOM 5.edisyonunda katılımcı galeriler arasında Anna Laudel (İstanbul, Ankara, Düsseldorf), Art On Istanbul (İstanbul), Belm’art Space (Ankara), Bozlu Art (İstanbul), C.A.M. Gallery (İstanbul), DG Art Gallery & Project (İstanbul, Bodrum), DİFOART Collective (İstanbul), DİRİMART (İstanbul, Londra), Galeri 77 (İstanbul), Martch Art Project (İstanbul), Muse Contemporary (İstanbul), One Arc Gallery (İstanbul), Pi Artworks (İstanbul, Londra), Piramid Sanat (İstanbul), Rıdvan Kuday (Diyarbakır), Ruzy Gallery (İstanbul), SANATORIUM (İstanbul), Summart (İstanbul), Taksim Sanat(İstanbul), Vision Art Platform (İstanbul), x-ist (İstanbul) ve ZILBERMAN (İstanbul, Berlin) yer alıyor.

REKLAM

Bu yıl fuarda ilk kez yer alacak galeriler arasında EArt (İstanbul), rast. GALLERY(İstanbul), Kun Art Space (Adana), Collect Gallery (İstanbul, Sofya), FAAR Gallery(İstanbul, Londra) ve offgrid art project / Otmar Uras (İstanbul) bulunurken; Loading Art Space (Diyarbakır), NOKS Art Space (İstanbul), KOLİ Art Space (İstanbul) ve Are Projects (Antalya) ise sanat inisiyatifleri olarak fuardaki yerini alıyor.

Sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasını destekleyen yaklaşımını bu yıl da sürdüren CI BLOOM, 16–17 Nisan tarihlerinde 17.00–20.00 saatleri arasında yükseköğretim öğrencilerine ücretsiz ziyaret imkânı sunarak genç izleyicilerin çağdaş sanatla doğrudan temas kurmasını teşvik ediyor.

Ücretsiz girişten yararlanmak isteyen ziyaretçilerin geçerli öğrenci kimliği ibraz etmesi ve günlük 500 kişi ile sınırlı olan bu uygulama kapsamında davetiyelerin Biletix üzerinden temin edilmesi gerekiyor.

Fuar, Ön İzleme Günü olan 15 Nisan tarihinde 15.00-20.00 saatleri arasında, 16–18 Nisan tarihlerinde 11.00–20.00 saatleri arasında, 19 Nisan’da ise 11.00–19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.