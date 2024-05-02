Çiçek Dilligil, yaptığı açıklamada; "26 yaşında artık bir birey. Aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım 'haydi' diye bir süreç değil. Heves ve marjinal bir durum da değil. Önemli kliniklerden de destek alıyor" dedi.