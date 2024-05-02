Çiçek Dilligil ile Bora Öztoprak'ın çocukları cinsiyet değiştirdi
Oyuncu Çiçek Dilligil ile müzisyen Bora Öztoprak'ın çocukları Ardahan Öztoprak'ın, cinsiyet değiştirdiği ve adını da 'Ayda' yaptığı öğrenildi
Giriş: 02.05.2024 - 09:18 Güncelleme: 02.05.2024 - 09:25
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Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın 1997 yılında dünyaya gelen oğulları Ardahan Öztoprak eğitimi için ABD'ye gitmişti.
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Uzun süredir ABD'de yaşayan Ardahan Öztoprak'ın kadın kimliğine yöneldiği ortaya çıktı.
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Ardahan Öztoprak'ın ismini 'Ayda' olarak değiştirdiği de öğrenildi.