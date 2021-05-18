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Haberlerİş-YaşamÇiçek sektörü 4,5 ayda yaklaşık 44 milyon dolarlık ihracat yaptı
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Çiçek sektöründe ihracat hedefi 107 milyon doları aşmak

Çiçek sektörü bu yılın ilk 4,5 ayında yaklaşık 44 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, yılın sonunda geçen sene 107 milyon dolar olarak gerçekleşen dış satım rakamını aşmayı hedefliyor

Çiçek sektörü 4,5 ayda yaklaşık 44 milyon dolarlık ihracat yaptı
AA

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, sektörün yeni tip koronavirüs salgını sürecini en iyi şekilde değerlendirdiğini söyledi.

Türkiye'nin, süs bitkileri yetiştiriciliğinde uygun iklimsel ve coğrafi koşulları, pazar ülkelere yakınlığı gibi avantajlara sahip olduğuna işaret eden Yılmaz, sektörde söz sahibi ülkelerin salgın sürecinde gerekli üretimi yapamamaları ya da ulaşımda yaşadıkları sıkıntı nedeniyle Türkiye'deki ihracatçıların daha fazla kitleye ulaştığını dile getirdi.

14 Şubat Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi özel günlerin de etkisiyle yıla iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Yılmaz, Anneler Günü'nde ihracatın geçen yıla göre yüzde 100 artışla 35 milyon daldan 70 milyon dala çıktığını kaydetti.

Yılmaz, rakamların yüz güldürdüğünü vurgulayarak, "Yurt dışı satışlarında rekor diyebileceğimiz bir yıl yaşıyoruz. Geçen yıl 107 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştik, bu yıl 4,5 ayda bunun yüzde 41'ine ulaştık. Şu ana kadar sektörün ulaşabildiği en yüksek rakamlara ulaşmış durumdayız. Geçen yılki rakamın üstünde bir ihracatı gerçekleştireceğimizi söyleyebiliriz." diye konuştu.

İsmail Yılmaz, gece gündüz çalışmalarına rağmen talebe yetişemediklerini söyledi.

Kolombiya, Ekvador ve Kenya'da eskisi kadar çiçek üretimi yapılıp satışa sunulamadığını anlatan Yılmaz, buralardaki açığı Türkiye'nin doldurduğunu bildirdi.

Kesme çiçek ihracatında en önemli pazarın Hollanda olduğunu belirten Yılmaz, İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna gibi ülkelere de önemli miktarda satışlar gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yılmaz, peyzaj, çelenk ve süsleme için kullanılan dış mekan bitkileri üretiminde ise en önemli pazarın Özbekistan olduğunu belirtti.

Bu yıl ihracat yapılan ülke sayısında artış olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Genel olarak sektör, 83 ülkeye ihracat yapıyordu, bu yıl öyle tahmin ediyorum ki bunun üzerine çıkacağız. Talep gelen ilave ülkeler var. Türkiye'de üretilen çiçekleri dünyanın dört bir yanına göndereceğiz." dedi.

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