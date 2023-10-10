Cicirya pidesi tarifi! MasterChef Cicirya pidesi nasıl yapılır, malzemeleri neler? TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef'te bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Şefler bu etap için yarışmacılardan Cicirya pidesi yapmalarını istedi. Hal böyle olunca izleyiciler arama motorlarında: "MasterChef Cicirya pidesi nasıl yapılır? Cicirya pidesi tarifi nedir?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna gibi isimlerin yer aldığı MasterChef yarışmasında bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar mücadele ediyor. Şefler yarışmacılardan turu atlamaları için en iyi Cicirya pidesini yapmalarını istedi. Peki, MasterChef Cicirya pidesi nasıl yapılır? İşte tadına doyamayacağınız Cicirya pidesi tarifi!

CİCİRYA PİDESİ MALZEMELERİ NELER?

400 gr un

30 ml zeytinyağı

2 adet yumurta sarısı

5 gr kuru maya

İç harcı için:

150 gr keçi peyniri (beyaz peynir ile karıştırabilirsiniz)

1 adet yumurta

30 gr tereyağı

Nane

REKLAM CİCİRYA PİDESİ NASIL YAPILIR? Unu geniş bir karıştırma kabına alın ve ortasını çukur gibi açın. Bu çukura tuz ve zeytinyağını ekleyin. Kuru mayayı ılık suyla karıştırın ve yaklaşık 10 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Mayalı karışımı unun ortasına dökün ve elinizle yoğurmaya başlayın. Kıvamını bulana kadar yoğurmayı sürdürün, ardından üzerini örtüp oda sıcaklığında dinlenmeye bırakın. İç harcı için keçi peyniri ve beyaz peyniri ezerek karıştırın. Sonrasında yumurta, nane ve tereyağını ekleyip iyice karıştırın. Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparın ve yuvarlak şekilde açın. Hamurun kenarlarını kıvırarak yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yerleştirin. Ayrı bir kapta yumurta sarısını çırpın. Hamurun üzerine iç harcı yayın ve her tarafına eşit şekilde dağıtın. REKLAM Hamurun kenarlarına yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin.

CİCİRYA PİDESİ HANGİ YÖREYE AİT? Keçi Peyniri ve Nane ile yapılan Cicirya Pidesi Gökçeada ve Rum mutfağına özgü bir lezzet olarak biliniyor

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