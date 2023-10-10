Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Cicirya pidesi tarifi! MasterChef Cicirya pidesi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Cicirya pidesi tarifi! MasterChef Cicirya pidesi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef'te bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Şefler bu etap için yarışmacılardan Cicirya pidesi yapmalarını istedi. Hal böyle olunca izleyiciler arama motorlarında: "MasterChef Cicirya pidesi nasıl yapılır? Cicirya pidesi tarifi nedir?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 22:18 Güncelleme: 10.10.2023 - 22:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cicirya pidesi tarifi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna gibi isimlerin yer aldığı MasterChef yarışmasında bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar mücadele ediyor. Şefler yarışmacılardan turu atlamaları için en iyi Cicirya pidesini yapmalarını istedi. Peki, MasterChef Cicirya pidesi nasıl yapılır? İşte tadına doyamayacağınız Cicirya pidesi tarifi!

        CİCİRYA PİDESİ MALZEMELERİ NELER?

        • 400 gr un
        • 30 ml zeytinyağı
        • 2 adet yumurta sarısı
        • 5 gr kuru maya
        • İç harcı için:
        • 150 gr keçi peyniri (beyaz peynir ile karıştırabilirsiniz)
        • 1 adet yumurta
        • 30 gr tereyağı
        • Nane
        REKLAM

        CİCİRYA PİDESİ NASIL YAPILIR?

        Unu geniş bir karıştırma kabına alın ve ortasını çukur gibi açın. Bu çukura tuz ve zeytinyağını ekleyin.

        Kuru mayayı ılık suyla karıştırın ve yaklaşık 10 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

        Mayalı karışımı unun ortasına dökün ve elinizle yoğurmaya başlayın. Kıvamını bulana kadar yoğurmayı sürdürün, ardından üzerini örtüp oda sıcaklığında dinlenmeye bırakın.

        İç harcı için keçi peyniri ve beyaz peyniri ezerek karıştırın. Sonrasında yumurta, nane ve tereyağını ekleyip iyice karıştırın.

        Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparın ve yuvarlak şekilde açın.

        Hamurun kenarlarını kıvırarak yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yerleştirin.

        Ayrı bir kapta yumurta sarısını çırpın. Hamurun üzerine iç harcı yayın ve her tarafına eşit şekilde dağıtın.

        REKLAM

        Hamurun kenarlarına yumurta sarısı sürün.

        Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin.

        CİCİRYA PİDESİ HANGİ YÖREYE AİT?

        Keçi Peyniri ve Nane ile yapılan Cicirya Pidesi Gökçeada ve Rum mutfağına özgü bir lezzet olarak biliniyor

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail: Kara operasyonu seçeneği için ordu hazır
        İsrail: Kara operasyonu seçeneği için ordu hazır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş Gazze ile sınırlı kalmayacak"
        "Savaş Gazze ile sınırlı kalmayacak"
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        "TBMM ortak bir metin yayınlayacak"
        "TBMM ortak bir metin yayınlayacak"
        Fenerbahçe'den TFF'ye tepki!
        Fenerbahçe'den TFF'ye tepki!
        Beşiktaş'tan Burak Yılmaz kararı!
        Beşiktaş'tan Burak Yılmaz kararı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        EURO 2032'de neden yok? İşte perde arkası...
        EURO 2032'de neden yok? İşte perde arkası...
        Bodrum´a su veren ikinci baraj da kurudu
        Bodrum´a su veren ikinci baraj da kurudu
        Kavgada baltayla ağır yaralandı, 3 gün sonra öldü
        Kavgada baltayla ağır yaralandı, 3 gün sonra öldü
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        Putin'den İsrail-Filistin açıklaması
        Putin'den İsrail-Filistin açıklaması
        Mısır İsrail'i saldırı konusunda uyardı mı?
        Mısır İsrail'i saldırı konusunda uyardı mı?
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"