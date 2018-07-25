Cicişler'in Esra Ersoy'u son haliyle görenleri şaşırttı

Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy, son haliyle görenleri şoke etti. Son olarak çıplak videosuyla tartışmalara neden olan Esra Ersoy, estetik yaptırınca yüzünde büyük değişiklik yaşandı. Ersoy, o fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı