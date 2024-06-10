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        Haberler Dünya Cidde Havaalanı'nda mahsur kalan Libyalı hacı adaylarının Suudi Arabistan'a girişine izin verildi | Dış Haberler

        Cidde Havaalanı'nda mahsur kalan Libyalı hacı adaylarının Suudi Arabistan'a girişine izin verildi

        Hac vizelerinde hata olduğu gerekçesiyle Cidde Havaalanında mahsur kalan 140 Libyalı hacı adayının hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'a girişine izin verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 23:56 Güncelleme: 10.06.2024 - 23:56
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        Libyalı hacı adaylarının Suudi Arabistan'a girişine izin verildi
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        Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Libya Dışişleri Bakanlığı ve Cidde Konsolosluğunun Suudi Arabistan yetkilileri ile temasları sonucu Cidde Havaalanında mahsur kalan Libyalı hacı adayları sorununun çözüldüğünü belirtti.

        Libya medyasında, hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'a girişine izin verilen Libyalı hacı adaylarının sevinç göz yaşları dökerek secdeye kapandığı görüntülere yer verildi.

        Sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarda vize işlemlerindeki bir hata nedeniyle Cidde Havavalanında mahsur kaldıklarını açıklayan Libyalı hacı adayları, Suudi yetkililerin ülkelerine geri dönmelerini ifade ettiiğini duyurmuştu.

        Libyalı hacı adayları, Libya hükümetine konuya müdahil olmasını ve sorunun çözülmesi çağrısında bulunmuştu.

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