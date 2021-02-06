Ciddi ilişki arayanlar 'Yüzümü güldürsün yeter' diyor

Gündelik hayatta yaşadığımız zorluklar, adapte olduğumuz yeni dünya düzeni ilişkilerden beklentilerimizi de değiştirdi. Doğru kişiyi ararken ödün vermeyeceğimizi sandığımız katı tercihlerimiz şimdilerde yerini “Yüzümü güldürsün, bana yeter” ifadesine bıraktı. Belki de eşimizle birlikte geçireceğimiz vakti; sıkıntı ve dertlerimizden bir kaçış, neşe ve huzur kaynağı olarak görmek istiyoruz.

20 ile 40 yaş arasındaki bekarlarla gerçekleştirilen ve kadın erkek sayısının eşit olduğu araştırmaya göre Türkiye'de ciddi ilişki yaşamak isteyen bekarlar, ideal eşinin mizah anlayışına sahip olmalarına oldukça önem veriyor.

Araştırmanın Türkiye ayağında ‘Potansiyel Eşinizde Aradığınız En Önemli Özellik Nedir?’ sorusuna 20 ile 40 yaş arası bekarlar, espritüel karakter yapısının yüzde 56 önem teşkil ettiğini vurguluyor. Araştırma sonuçlarına göre; Türkiye'de ilişki arayan her 5 kişiden 3’ü mizah anlayışına sahip kişilerle birlikte olmak istiyor. Mizah anlayışı yüksek oranı ile, fiziksel çekicilik ve finansal gelir üstünlüğünü geride bırakarak ilişki temellerinde öncelikli yeri kaplıyor.

“Önemli olan iç güzelliği” klişeleşmiş bir laf olarak görülse de doğruluğunu bir kez daha kanıtlıyor. Bekar, kadın ve erkek sayısının eşit olduğu, Türkiye’de 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarında, çekici karaktere sahip olmasını tercih edenlerin oranı yüzde 54 iken, fiziksel çekiciliğe önem verenlerin oranı yüzde 49 olarak karşımıza çıkıyor.

SEVDİKLERİMLE İYİ ANLAŞMALI

Ciddi ilişkimizin temellerini atarken birçoğumuz değer verdiğimiz kişilerin onayını almak isteriz. Araştırma sonuçlarına göre aile onayı ilk sıralarda yer almasa da, Türkiye'de bekarların yüzde 43’ü birlikte olmak istediği kişiyi seçerken eşinin, ailesi, tarafından onaylanmasını tercih ediyor.



GELİR ÜSTÜNLÜĞÜ

Genel algının aksine Türkiye’de yaşayan bekarların eş seçimlerinde parasal mevzular ise önem teşkil etmiyor. İlişkisi olmayan kişilerin “benden daha çok para kazansın, bana baksın” gibi kaygıları olmadığı gözlemleniyor. Anket sonuçlarına göre karşı tarafın gelirinin kendisinden yüksek olmasını tercih edenlerin sayısı yalnızca yüzde 16.