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Ciddi ilişki arayanlar 'Yüzümü güldürsün yeter' diyor

12 ülkede 14 bin kişi ile gerçekleştirilen araştırma sonuçlandı. 20 ile 40 yaş arasındaki bekarlarla gerçekleştirilen ve kadın erkek sayısının eşit olduğu araştırmaya göre Türkiye'de ciddi ilişki yaşamak isteyen bekarlar, ideal eşinin mizah anlayışına sahip olmalarına oldukça önem veriyor

Ciddi ilişki arayanlar 'Yüzümü güldürsün yeter' diyor

Gündelik hayatta yaşadığımız zorluklar, adapte olduğumuz yeni dünya düzeni ilişkilerden beklentilerimizi de değiştirdi. Doğru kişiyi ararken ödün vermeyeceğimizi sandığımız katı tercihlerimiz şimdilerde yerini “Yüzümü güldürsün, bana yeter” ifadesine bıraktı. Belki de eşimizle birlikte geçireceğimiz vakti; sıkıntı ve dertlerimizden bir kaçış, neşe ve huzur kaynağı olarak görmek istiyoruz.



Ciddi ilişki arayanların çevrimiçi tanışma uygulaması Hawaya; aralarında Türkiye, Amerika, Mısır, Endonezya’nın da yer aldığı 12 ülkede ilişkisi olmayan 14 bin kişi ile gerçekleştirdiği araştırma verilerini paylaştı.

20 ile 40 yaş arasındaki bekarlarla gerçekleştirilen ve kadın erkek sayısının eşit olduğu araştırmaya göre Türkiye'de ciddi ilişki yaşamak isteyen bekarlar, ideal eşinin mizah anlayışına sahip olmalarına oldukça önem veriyor.



TÜRKİYE'DE BEKARLAR POTANSİYEL EŞLERİNDE NE ARIYOR?

Araştırmanın Türkiye ayağında ‘Potansiyel Eşinizde Aradığınız En Önemli Özellik Nedir?’ sorusuna 20 ile 40 yaş arası bekarlar, espritüel karakter yapısının yüzde 56 önem teşkil ettiğini vurguluyor. Araştırma sonuçlarına göre; Türkiye'de ilişki arayan her 5 kişiden 3’ü mizah anlayışına sahip kişilerle birlikte olmak istiyor. Mizah anlayışı yüksek oranı ile, fiziksel çekicilik ve finansal gelir üstünlüğünü geride bırakarak ilişki temellerinde öncelikli yeri kaplıyor.



Peki, neden bizi güldürebilen bir eş arıyoruz? Gülmek en iyi ilaçtır derler. Sevdiklerimizle birlikte bir gülme anını paylaşmaktan daha değerli bir şey yoktur belki de dünyada. İyi bir espri, en kötü durumları bile düzeltebilir. Gündelik hayatımızda var olan sıkıntı ve dertlerimizi hemen unutturabilir. Birlikte olduğumuz kişinin iyi bir mizah anlayışına sahip olması, bizleri anın büyüsünün içine çekerek mutlu eder.

FİZİKSEL Mİ KARAKTER Mİ?

“Önemli olan iç güzelliği” klişeleşmiş bir laf olarak görülse de doğruluğunu bir kez daha kanıtlıyor. Bekar, kadın ve erkek sayısının eşit olduğu, Türkiye’de 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarında, çekici karaktere sahip olmasını tercih edenlerin oranı yüzde 54 iken, fiziksel çekiciliğe önem verenlerin oranı yüzde 49 olarak karşımıza çıkıyor.

SEVDİKLERİMLE İYİ ANLAŞMALI

Ciddi ilişkimizin temellerini atarken birçoğumuz değer verdiğimiz kişilerin onayını almak isteriz. Araştırma sonuçlarına göre aile onayı ilk sıralarda yer almasa da, Türkiye'de bekarların yüzde 43’ü birlikte olmak istediği kişiyi seçerken eşinin, ailesi, tarafından onaylanmasını tercih ediyor. 

GELİR ÜSTÜNLÜĞÜ

Genel algının aksine Türkiye’de yaşayan bekarların eş seçimlerinde parasal mevzular ise önem teşkil etmiyor. İlişkisi olmayan kişilerin “benden daha çok para kazansın, bana baksın” gibi kaygıları olmadığı gözlemleniyor. Anket sonuçlarına göre karşı tarafın gelirinin kendisinden yüksek olmasını tercih edenlerin sayısı yalnızca yüzde 16.

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