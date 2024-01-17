Berfu - Eser Yenenler'in sahne şovu 'Çift Terapisi', turneye çıkıyor. 28 Ocak’ta Bursa’da başlayacak turne, 31 Ocak'ta Ankara'da yoluna devam edecek.

Şubat ayında ilk kez önce 11 Şubat’ta Gaziantep, 12 Şubat’ta ise Diyarbakır seyircisiyle buluşacak olan 'Çift Terapisi',14 Şubat’ta da ilk kez Bostancı Gösteri Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.

Berfu - Eser Yenenler çiftinin, ilişkilerinde yaşadıkları problemleri çözmek için çift terapisine gitmeye gerek olup olmadığına seyirci ile birlikte karar verdiği gösteride çift, tanıştıkları andan günümüze kadar yaşadıkları birbirinden komik anılarını kendi üsluplarıyla paylaşacak.

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ÇİFT TERAPİSİ TURNE TAKVİMİ

28 Ocak: Bursa - Merinos AKKM Osmangazi Salonu

31 Ocak: Ankara - Meb Şura

11 Şubat: Gaziantep – Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi

12 Şubat: Diyarbakır – Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi

14 Şubat: İstanbul – Bostancı Gösteri Merkezi