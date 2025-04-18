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        Haberler Bilgi Yaşam Çiftçi destek ödemeleri yattı mı? Bakan Yumaklı duyurdu! Mazot gübre desteği ödeme takvimi

        Çiftçi destek ödemeleri yattı mı? Bakan Yumaklı duyurdu! Mazot gübre desteği ödeme takvimi

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tarımsal destekleme ödemelerinin hesaplara yatırılacağını duyurdu. Peki Çiftçi destek ödemeleri yattı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 09:56 Güncelleme: 18.04.2025 - 09:56
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        Çiftçi destek ödemeleri ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Bakan Yumaklı'nın verdiği bilgilere göre, toplamda 5 milyar 948 milyon 238 bin 377 TL tutarındaki destek paketi kapsamında çeşitli kalemlerde ödemeler yapılacak. İşte detaylar

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        EN FAZLA ÖDEME MAZOT VE GÜBRE DESTEKLERİNDE YAPILACAK

        Bakan Yumaklı'nın verdiği bilgilere göre, toplamda 5 milyar 948 milyon 238 bin 377 TL tutarındaki destek paketi kapsamında çeşitli kalemlerde ödemeler yapılacak. En büyük payı, 4 milyar 925 milyon 975 bin 440 TL ile mazot ve gübre destekleri oluşturuyor. Bunun yanı sıra, fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği kapsamında 841 milyon 350 bin 785 TL, hayvan hastalıkları nedeniyle yapılacak tazminatlar için 151 milyon 835 bin 620 TL ve kırsal kalkınma yatırımlarına 29 milyon 76 bin 532 TL destek sağlanacak.

        Mazot ve gübre desteklerinin ödemesi, çiftçilerin T.C. kimlik ve vergi kimlik numaralarının son hanesine göre aşamalı olarak yapılacak. Bu kapsamda; son hanesi '2' olan üreticilere ödemeler 18 Nisan Cuma günü saat 18.00’den itibaren, son hanesi '0' olanlara ise 25 Nisan Cuma günü saat 18.00’den sonra gerçekleştirilecek.

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        Bakanlık, ödemelerin planlanan tarihlerde çiftçilerin hesaplarına sorunsuz bir şekilde ulaşması için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

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