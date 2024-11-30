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        Haberler Yaşam Çiftçinin köpeği 'Kara' traktörün kaportasından inmiyor

        Çiftçinin köpeği 'Kara' traktörün kaportasından inmiyor

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan çiftçi Hüsamettin Özkaya'nın sahiplendiği köpek, traktörün kaportasında yolculuktan vazgeçmiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 14:06 Güncelleme: 30.11.2024 - 14:06
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        Ahmetçeli köyünde çiftçilik yapan Özkaya'nın evine 8 yıl önce gelen köpek yavrusu, kısa sürede adeta ailenin ferdi oldu. Özkaya ailesinin Kara ismini verdikleri köpek, aile bireyleri nereye giderse yanlarından ayrılmadı.

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        Özkaya ailesi, tarlaya ve ahıra giderken traktöre römork ya da kasa takmadıkları için koşarak gitmeye çalışan "Kara"ya kıyamayarak aracın kaportasına bindirmeye başladı.

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        Zamanla traktörün kaportasının üzerinde yolculuğa alışan köpek, sevimliliğiyle adeta köyün maskotu haline geldi. Hüsamettin Özkaya, 8 yıl önce bir sabah uyandıklarında evlerinin bahçesinde köpek yavrusu gördüklerini ve aile olarak bakımını üstlendiklerini anlattı.

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        Kısa sürede köpeğin kendilerine alıştığını dile getiren Özkaya, şunları söyledi:

        "Hayvanların yanına veya tarlaya çalışmaya gitmek için bahçeye çıktığımızda Kara da bizimle gitmek için hemen yanımıza koşuyordu. İlk başlarda Kara'yı kasaya (römork) bindiriyorduk. Kasasız bahçeye veya hayvanların yanına gittiğimizde ise koşarak traktöre yetişmeye çalışıyordu. Ona kıyamayıp yanımıza aldık veya traktörün kaportasının üzerine bindirmeye başladık. Kara, kaporta üzerini mesken edindi.

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        8 yıldır ne zaman bir yere gitsek, traktör hareket etmeden kaportanın üzerine çıkıp bizi beklemeye başlar, bizimle gider. Biz nereye, o oraya. Traktör, motosiklet, araba hiç fark etmez. O binmeden bir yere gitmeyiz. Önce o binecek, sonra biz."

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        Özkaya, Kara'yı traktör, otomobil veya motosiklette görenlerin hayretle izlediğini ifade etti. Köpeğinin sağlıklı olduğunu belirten Özkaya, "İlk gidişinde 40 kilometre hız yapmıştık. Araba tutmuştu, ondan sonra alıştı. Kara'sız bir hayat düşünemiyoruz" dedi.

        #kara
        #Köpek
        #çanakkaleli çiftçinin köpeği
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