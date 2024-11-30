Çiftçinin köpeği 'Kara' traktörün kaportasından inmiyor

8 yıldır ne zaman bir yere gitsek, traktör hareket etmeden kaportanın üzerine çıkıp bizi beklemeye başlar, bizimle gider. Biz nereye, o oraya. Traktör, motosiklet, araba hiç fark etmez. O binmeden bir yere gitmeyiz. Önce o binecek, sonra biz."