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Haberler Gündem 3. Sayfa KATLİAM... Son dakika: Maktülleri ormana gömüp izleri alçıyla kapatmışlar!
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Vahşetteki kan izlerine alçı!

Zonguldak'ta, 28 yaşındaki Salim ile 34 yaşındaki Soner Çatma'yı öldürüp ormana gömdükleri suçlamasıyla SEGBİS ile hakim karşısına çıkan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi. 2 Kişiyi öldürüp ormana gömdüğü iddia edilen zanlıların duvardaki kan izlerini ise alçıyla kapattıkları ortaya çıktı

KATLİAM... Son dakika: Maktülleri ormana gömüp izleri alçıyla kapatmışlar!
Vahşetteki kan izlerine alçı!
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İHA

Zonguldak'ta iddiaya göre, geçen yıl Temmuz ayında Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde tam bir dehşet yaşandı.

Serkan A.'nın evinde tadilat yapan 34 yaşındaki Soner Çatma ile 28 yaşındaki Salim Çatma'dan aileleri haber alamayınca durumu jandarmaya haber verdi.

Eşi tarafından kayıp ihbarı yapılan ve öldürüldüğü ortaya çıkan Salim Çatma, 28 yaşındaydı.

ORMANDA GÖMÜLMÜŞ OLARAK BULUNDULAR

İHA'da yer alan habere göre olayı araştıran ekipler, iki kişiyi ormanda gömülmüş halde bulunca soruşturmayı derinleştirdi. Bu sırada Serkan A. ile babası İsmail A. kayıplara karıştı. Önce bir süre ormanda yaşayıp ardından da İstanbul'a kaçan baba oğlu, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAN İZLERİNE ALÇIYLA SIVA

Soner ve Salim Çatma'nın tadilat yaptığı evde inceleme yapan jandarma ekipleri, duvarda ve eşyalarda kan izine benzeyen lekeleri fark edince özel ışık yöntemiyle inceleme yaptı. Olay sonra kan izlerini kapatabilmek için duvara sıva çekildiği, eşyaların ise temizlendiği ortaya çıktı. Olaya karıştığı iddia edilen anne D.A., M.G., F.Ç. ile E.Ö. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Katil zanlısı baba İsmail A.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Şüphelilerden anne D.A., M.G. ve E.Ö., yapılan itiraz sonucu tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Katil zanlısı Serkan A. ile babası İsmail A., anne D.A., M.G. ve F.Ç. hakkında kasten adam öldürme ile uyuşturucu madde ticareti suçlamalarıyla ikişer kez ağırlaştırılmış ömür boyu ile 10'ar yıl hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar, SEGBİS yöntemiyle yeniden hakim karşısına çıktı.

Tutuklu katil zanlısı Serkan A.

"TÜM SANIKLAR TUTUKLANSIN" İSTEĞİ

Tutuksuz ve tutuklu sanıklar ile ölenlerin yakınları 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katıldı. Öldürülen Soner ve Salim Çatma'nın yakınları, tutuksuz sanıkların da tutuklanmasını isteyerek bütün sanıklardan ayrı ayrı şikayetçi olduklarını söyledi.

DURUŞMA İLERİ TARİHE ERTELENDİ

Tutuksuz sanıklar ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. SEGBİS ile duruşmaya katılan tutuklu sanıklardan İsmail A. ise suçsuz olduğunu öne sürerek bu güne kadar verdiği ifadeleri tekrar ettiğini söyledi. SEGBİS ile duruşmaya katılan tutuklu sanık Serkan A. ise diyeceği bir şeyin olmadığını söyledi. Duruşma ise dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

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