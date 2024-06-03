Çiftliğin gözdesi: 1 tonluk Tosun Paşa alıcısını bekliyor

Paşa adını verdiği kurbanlığın 3 yaşında olduğunu belirten Kaya, "Kurbanlığımız üç yaşında. Bir yıl anne sütü beslendi. Vücut gelişimi için de bir yılda merada otladı. Son bir yıldır da ahırda besi yapılıyor. Kurbanlığımızı biraz yonca, sanayi yemi ve arpa ezmesi ile besledik. Çiftliğimizin güzidesi olduğu için çocuklar da biraz daha fazla ilgi gösteriyor. Kurbanlığımız 1 ton ağırlığında. Bu ağırlık da az değil. 1 tonluk bir kurbanlık yetiştirmek de kolay değil. Sosyal medyada falan görüyoruz, 'benim danam şu kiloda' diye paylaşımlar yapılıyor. Tartı burada, kurbanlığımız 1 ton" diye konuştu.