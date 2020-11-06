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Çiğ Börek Tarifi, Nasıl Yapılır?

Sofralarımızın en sevilen lezzetlerinden biri olan çiğ börek, Türk mutfağının vazgeçilmezi durumunda. Peki leziz bir çiğ börek nasıl yapılıyor? İşte oldukça güzel bir çiğ börek tarifi ve malzemeleri...

Çiğ Börek Tarifi, Nasıl Yapılır?

Eskişehir’in meşhur lezzeti çiğ börek yemek için Eskişehir’e gitmenize gerek yok. Evinizde de enfes bir şekilde çiğ börek tarifi yapabilirsiniz. Aslını aratmayacak bir tarif hazırladık. Tarifimizden 20 adet çiğ börek çıkmaktadır. Hadi hemen çiğ börek tarifimizin önce malzemelerinden ardından da yapılış aşamalarından bahsedelim.

Çiğ Börek Malzemeler

Hamurumuz İçin;

1 çay bardağı kadar süt

Yarım kilo kadar un

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı kadar tuz

Alabildiği kadar su

İç Harcımız İçin;

1 adet orta boy kuru soğan

300 gram dana kıyma

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kadar tuz

Kızartmak İçin;

2 su bardağı kadar sıvı yağ

Çiğ Börek Yapılışı

· Çiğ börek tarifimizi hazırlamak için öncelikle böreğimizin hamurunu hazırlayalım.

· Unumuzu eleyip, bir kabın içerisine alıyoruz.

· Üzerine yumurtamızı kırıp, tuzunu atıyoruz.

· Sütümüzü de ekleyip, böreğimizin hamurunu yoğurmaya başlıyoruz.

· Biraz karıştırıp, yavaş yavaş suyumuzu eklemeye başlıyoruz.

· Hamurumuzu yumuşak, ele yapışmayan bir kıvama gelene dek yoğuruyoruz.

· Hamurumuzu tamamladıktan sonra yumurta kadar parçalar kopartıyoruz ve tepsiye diziyoruz.

· Üzerlerine nemli bir bez kapatıp, 1 saat bekletiyoruz.

· Hamurlarımızın dinlenirken, iç harcı için gereken malzemelere geçiyoruz.

· Soğanımızı rendeleyip, bir kaba alıyoruz.

· Üzerine kıymamızı ve baharatlarımızı alıp, karıştırıyoruz.

· Harcımızın hafif sulu bir kıvamda olması gerekiyor.

· Eğer soğanımız sulu değilse biraz su ekleyebilirsiniz.

· Harcımızı da hazırladıktan sonra ocağa tavamızı alıp, yağımızı kızdırıyoruz.

· Dinlenen çiğ börek hamurumuzu mandalina kadar parçalar halinde bezeliyoruz.

· Tezgahımıza biraz un tezgahımıza alıp, unun üzerinde incecik olarak açıyoruz.

· Yarısına kıymalı harcımızdan çok olmayacak kadar sürüyoruz. Harcı çok koyarsanız, içi çiğ kalacaktır.

· Bu yüzden çok koymadan hamurun her tarafına gelecek kadar sürüyoruz.

· Harç sürmediğimiz hamurumuzun yarısını kıymaların üzerine kapatıp, kenarlarına parmaklarımız ile hafif bastırıyoruz.

· Bütün çiğ böreklerimizi hazırladıktan sonra kızartmaya geçiyoruz.

· Kızdırdığımız yağımıza böreklerimizi alıp, arkalı önlü olarak kızartıyoruz.

· Çiğ böreklerimiz çok çabuk kızaracaktır.

· Bütün hepsini kızarttıktan sonra ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz.

· Böreklerimiz artık sunum için hazır hale gelmiştir. Afiyet olsun.

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