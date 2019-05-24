2011'de başlayan ve aradan geçen 8 yılda, milyonlarca kişiyi ekran başına kitleyen HBO yapımı Game of Thrones dizisinin final sezonu hayranlarının tepkisini çekmişti. Öyle ki fenomen dizinin final sezonundan dolayı hayalkırıklığına uğrayan 1 milyondan fazla kişi dizinin son sezonunun yeniden çekilmesi için düzenlenen bir kampanyaya imza vermişti.

Ancak HBO yönetimi, tepkilerle karşılanan ve hayal kırıklığı yaratan final sezonuyla ilgili dizinin hayranlarından farklı düşünüyor gibi gözüküyor.

Kanalın üst düzey isimlerinden biri olan Casey Bloys, Variety dergisine yaptığı açıklamada, "Bir dizinin bitişi her zaman üzücüdür. Ancak bu televizyondaki hayat döngüsünün bir parçası ve hayat devam ediyor. Kesinlikle diziyle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Tepkilerin odağındaki yapımcılar David Benioff ve DB Weiss'ı "Harika bir iş çıkardılar" sözleriyle savunan Bloys, "Bu büyüklükteki bir şovda, herkesi memnun etme şansınız yok. Dizinin finali insanları sevenler ve sevmeyenler olarak ikiye böldü. Bu ne beklediğinizle alakalı. Bence çocuklar, çok büyük bir uçağı indirdi ve yaptıkları harika bir iş. Ancak asla herkesi mutlu edemezsiniz, amacınız da bu olmamalı" şeklinde konuştu.

Bazı izleyicilerin dizinin final sezonunda daha çok bölüm olması gerektiği yönündeki yorumlarının hatırlatılması üzerine Bloys, "Çocukların aklında uzun zamandır çok, çok belirli bir plan vardı. Son sezonda, 'Sadece 6 bölüm çekelim diye hissediyoruz' şeklinde baştan savma bir şey değildi. Oldukça kasıtlı ve iyice planlanmış bir sondu" ifadelerini kullandı.

Sinema ve televizyon sektörünün önde gelen platformlarından olan IMDB'de kullancılar dizinin final bölümüne 10 üzerinden sadece 4.3 puan vermişti. Bu aynı zamanda 73 bölümlük dizide, bir bölümün aldığı en düşük puan olarak kayıtlara geçti.