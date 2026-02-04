Çığ temizliğinde çığ düştü!

Murat Aksoy İle İyi Yaşam - 2 Ocak 2026 (HPV Aşısı Ve Polen Alerjisi: Her Şeyin Yanıtı Burada!)

İyi Yaşam'da bu hafta rahim ağzı kanseri ve alerjik hastalıklar ele alınıyor. Dr. Murat Aksoy ile İyi Yaşam'a bu hafta Prof. Dr. Mustafa Güleç ve Doç. Dr. Özlem Banu Tulmaç konuk oluyor.