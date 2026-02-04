Habertürk
        Çığ temizliğinde çığ düştü! | Son dakika haberleri

        Çığ temizliğinde çığ düştü!

        Van'da çığ düşen yolda yapılan çalışma sırasında çığ düştü. Olayda bir iş makinesi son anda kurtuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 15:10 Güncelleme: 04.02.2026 - 15:10
        Çığ temizliğinde çığ düştü!
        Van'ın Çatak ilçesinde karla mücadele çalışması sırasında yola çığ düştü. Bölgedeki ekiplerin kullandığı iş makinesi, çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu.

        DHA'nın haberine göre olay, ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Bilgi Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

        Çatak Belediyesi’ne ait iş makinesiyle ekiplerin yolu kardan temizleyip dönüşe geçtiği sırada, yamaçtan yola çığ düştü.

        Kar küreme çalışması yapan iş makinesinin çığ altında kalmaktan son anda kurtulduğu belirtildi. Yol kar kütleleri nedeniyle yeniden kapandı. Çatak Belediyesi ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alıp, çığ düşen yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Murat Aksoy İle İyi Yaşam - 2 Ocak 2026 (HPV Aşısı Ve Polen Alerjisi: Her Şeyin Yanıtı Burada!)

        İyi Yaşam'da bu hafta rahim ağzı kanseri ve alerjik hastalıklar ele alınıyor. Dr. Murat Aksoy ile İyi Yaşam'a bu hafta Prof. Dr. Mustafa Güleç ve Doç. Dr. Özlem Banu Tulmaç konuk oluyor.

