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“Yeşim Hoca herhangi bir şekilde incindiyse ben özür diliyorum. Türkiye’nin yüzde 80’i Çiğdem Tunç’u aileden bilir. Beni aile dışında tutmayın. Ben bir dostumla paylaştım gördüklerimi. Önce dostum, sonra medya mensubu. Bunu haber yaptı. Ben bunu haber yapılması için basının önüne çıkıp, konuşmuş değilim. Bir sıkıntı yok bunda. Benimle bire bir geçen 3-5 dakikalık bir telefon konuşmasından sonra ben de şaşırdım. Hocamın dediği gibi; gırtlağı delindi gibi bir şekilde yazılmış. Haber yapacağını ön görerek konuşmadım ama yapmış. Haber çıkınca doğrusunu anlatmak için bir yayına çıktım dün. Demeç olarak vermedim. Samimiyetle neyim lazımsa benden alınsın.”