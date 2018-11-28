Mehmet Ali Erbil’in eski partneri Çiğdem Tunç, geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil’i ziyaret etmiş ve çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Prof. Dr. Yeşim Erbil, Söylemezsem Olmaz programına Çiğdem Tunç’un açıklamalarının yersiz olduğunu söyledi. Bunun üzerine Çiğdem Tunç, canlı yayında Yeşim Erbil’den özür diledi.
Son olarak Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumuyla ilgili de flaş bir açıklama yaptı. İşte Yeşim Erbil'in açıklaması:
“1 kasım gibi kötü gelişmeler oldu. Özel değil bu gelişmeler ama çok detaylı durumlar. Yoğun bakım ekibi benim Çapa’dan eski arkadaşlarım. Bir şey saklamıyoruz aslında ama gırtlağı delindi lafı dehşet veriyor. 12 yaşında oğlu var, abim inşallah iyileştiği zaman bundan rahatsız olabilir. Bizi bile psikolojik olarak yıktı. Oraya başından beri o kadar çok insan gelip gidiyor.
Muhsine orada, Nergis orada. Tuba uğruyor geliyor. Yakın dostlara detayları anlatıyoruz. Bizim üzüldüğümüz; neden görev adledilip açıklama yapılıyor? Biz ailesi olarak açıklama yapıyoruz. Belki söylemeyecektik, bu bir detay. Trekestomiye kadar abime daha neler neler yapıldı. Çiğdem Hanımla bir kere tanışmıyorum, kırılacak bir durumum yok ama şaşırdım açıkçası. Bu detayları başından beri bilen insanlar var ama hiçbir kimse bunu açıklamadı.
Bir şey saklamıyoruz, hassasiyetimizi anlıyorsunuz değil mi? Yoksa kardeşiyim, doktorum ama ne haddime. Bu süreci bana söylendiği için en doğru bilgilerle yönetmeye çalışıyorum. Adam sonuçta burada bir yaşam mücadelesi veriyor. Aile arasında konuşuldu tabii ki, Sezin de üzüldü, şaşırdı. Organ nakillik bir durum yok. Çeşitli illere gidip tanıştığı esnaflar mesaj atıyorlar; böbreğimi vereyim, akciğerimi vereyim diye ama böyle bir durum yok.”
ÇİĞDEM TUNÇ ÖZÜR DİLEDİ
Yeşim Erbil'in sözleri üzerine Çiğdem Tunç, şu açıklamada bulundu:
“Yeşim Hoca herhangi bir şekilde incindiyse ben özür diliyorum. Türkiye’nin yüzde 80’i Çiğdem Tunç’u aileden bilir. Beni aile dışında tutmayın. Ben bir dostumla paylaştım gördüklerimi. Önce dostum, sonra medya mensubu. Bunu haber yaptı. Ben bunu haber yapılması için basının önüne çıkıp, konuşmuş değilim. Bir sıkıntı yok bunda. Benimle bire bir geçen 3-5 dakikalık bir telefon konuşmasından sonra ben de şaşırdım. Hocamın dediği gibi; gırtlağı delindi gibi bir şekilde yazılmış. Haber yapacağını ön görerek konuşmadım ama yapmış. Haber çıkınca doğrusunu anlatmak için bir yayına çıktım dün. Demeç olarak vermedim. Samimiyetle neyim lazımsa benden alınsın.”
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