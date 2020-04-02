Ciğer kavurma nasıl yapılır? Ciğer kavurması severler bu tarifi karaciğerle yapabilirsiniz. Karaciğer çabucak pişer ve yerken ağızda dağılır. Akciğerse sakız gibi olur.
Ciğer Kavurma Malzemeler:
• 1 kilo karaciğer
• 3 adet kuru soğan
• 1 büyük domates
• 3 adet yeşil biber
• Sıvıyağ
• Tuz
• Karabiber
• Kırmızıbiber
Ciğer Kavurma Yapılışı:
• Soğanla doğranır yağ ile kavrulur ardından biberler doğranıp kavrulur.
• Kuşbaşı doğradığınız ciğerlerde tavaya atılıp domateslerle kavrulur.
• Baharatları ekleyerek kısık ateşte 10 dakika pişiriniz.
• Afiyetle sıcak olarak yiyebilirsiniz.
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