        Cihan Haspolatlı: Galatasaray'ı daha önde görüyorum! - Galatasaray Haberleri

        Cihan Haspolatlı: Galatasaray'ı daha önde görüyorum!

        Eski futbolcular Cihan Haspolatlı, Serkan Balcı, Hasan Kabze ve Saffet Akyüz, yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa finaliyle ilgili değerlendirmelerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 12:18 Güncelleme: 09.01.2026 - 12:18
        "Galatasaray'ı daha önde görüyorum!"
        Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde yarın İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Türk futbolunda 120 yıla yaklaşan rekabette iki takım 405. kez kozlarını paylaşacak.

        Geçmişte Galatasaray forması giyen Cihan Haspolatlı, Hasan Kabze ve Saffet Akyüz ile Fenerbahçe'de oynayan Serkan Balcı, yarın yapılacak derbiyi değerlendirdi.

        HASPOLATLI: GALATASARAY'I DAHA ÖNDE GÖRÜYORUM

        2002-2007 arasında Galatasaray forması giyen ve birer Süper Lig ile Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Cihan Haspolatlı, sarı-kırmızılı takımın galibiyete yakın taraf olduğunu dile getirdi.

        Galatasaray'ın 4 sezondur iskelet kadrosunu koruduğuna değinen Haspolatlı, "Galatasaray'ın çok önceden beri oturmuş bir kadrosu var. Tabii ki Fenerbahçe de güçlü ama ben Galatasaray'ı daha önde görüyorum." dedi.

        KABZE: GÜZEL VE ÇEKİŞMELİ BİR KARŞILAŞMA OLACAKTIR

        2005-2007 arasında Galatasaray'da top koşturan ve birer Süper Lig ile Türkiye Kupası kaldıran Hasan Kabze, iki takımın da formda olduğunu söyledi.

        Çekişmeli bir maç beklediğini aktaran Kabze, "Her iki takım da gerçekten çok formda. Fenerbahçe ligde namağlup devam ediyor. Galatasaray da son 3 sezonun şampiyonu. Güzel ve çekişmeli bir karşılaşma olacaktır. Tabii ki benim gönlüm Galatasaray'dan yana. İnşallah Galatasaray kazanır." diye konuştu.

        AKYÜZ: GALATASARAY BİR ADIM DAHA AVANTAJLI

        1999-2001 arasında sarı-kırmızılı formayı terleten Saffet Akyüz, Galatasaray'ı daha avantajlı gördüğünü kaydetti.

        Süper Kupa'nın formatının değiştiğine değinen Akyüz, "Statüsü değiştiği için heyecanlı bir maç olacak. İki takım da formda. Fenerbahçe'nin yeni transferleri var. Kadrolarını güçlendirdiler ve yükselişteler. Diğer tarafta da son üç yılın şampiyonu Galatasaray var. İyi bir maç olmasını diliyorum. En azından saha dışı etkenler olmadan güzel bir maç seyredelim. Hak edenin kazandığı bir maç olsun. Benim bakış açıma göre kadrosunu koruyarak devam ettiği için Galatasaray bir adım daha avantajlı." şeklinde görüş belirtti.

        BALCI: SKORDAN BAĞIMSIZ İNŞALLAH İYİ OYUN OLUR

        Fenerbahçe'de 2004-2007 arasında top koşturan ve 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Serkan Balcı, takımların iyi bir futbol izletmesini ve kazananın Fenerbahçe olmasını temenni etti.

        İki takım adına da önemli bir karşılaşma olduğuna değinen Balcı, "Çok önemli bir maç. Fenerbahçe adına daha önemli. Bazı kırılmalar belki bu maçta çözülebilir. İki takım da yarı finalde oynadıkları maçlarda fiziksel olarak iyi gözüktü. Skordan bağımsız inşallah iyi oyun olur. Çünkü Süper Lig'in ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maç derbiye hiç yakışmadı. Oyun olarak keyif vermedi. İnşallah yarın keyif verirler. Kazanan Fenerbahçe olsun." ifadelerini kullandı.

