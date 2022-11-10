Cihan Kolivar için tutuklama kararı

Müvekkilinin geçmiş tarihli Tweetleri sebebiyle dosyasına "Cumhurbaşkanına hakaret"ten bir soruşturma daha eklendiğini, bu suçtan tutuklanmaya sevk edildiğini ve tutuklandığını aktaran Çiftçi, "Tweetlerdeki sözler itibarıyla doğrudan bir kişiye yönelim yok. Genel cümleler kurulu ama ne yazık ki 'Cumhurbaşkanına hakaret' yorumuyla dosyaya intikali gerçekleştirildi ve sevk maddesi olarak da dosyaya bu konu edildi. Tabii ki suçlamaları kabul etmiyoruz. Hakaret ve aşağılama söz konusu değildir. İtirazlarımızı yapacağız." dedi.

Kolivar, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Kararda, Kolivar'ın delillerin henüz toplanmamış olması, mevcut delil durumu, atılı suçun niteliği ve öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alınarak "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmasına hükmedildiği belirtildi.

Fotoğraf: DHA

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kolivar’in emniyete verdiği ifade de ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Cihan Kolivar, “Benim merkezi hükümetle herhangi bir sorunum yoktur. Ben 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' derken ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu anlatmak istedim. Ekmeğin fazla tüketilmesi halinde insanlara zarar vereceği yönündedir. Benim sözlerimde kesinlikle Türk toplumu hedef alınmamıştır. İfadelerim toplumca yanlış anlaşılmıştır. Sözlerimde genelleme yaptım. Bir Karadenizli olarak Türk toplumuna hakaret edecek karakterde değilim” dedi.

NE OLMUŞTU?

Kolivar, Habertürk TV canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel konuşuyorum. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" ifadeleriyle tepki toplamıştı.

Bu sözlere karşılık, programın moderatörü Afşin Yurdakul, düzeltme istese de Kolivar açıklamalarını sürdürmüştü.

Kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301/1 maddesi uyarınca "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatılan Kolivar, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir