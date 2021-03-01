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Çıldır Gölü'nde yeni bir kuş türü gözlemlendi

Kars-Ardahan sınırında yer alan ve kışın üzerinde Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızakla gezinti yapılan Çıldır Gölü'nde sütlabi ördeği tespit edildi

Çıldır Gölü'nde yeni bir kuş türü gözlemlendi
AA

Kışın yüzeyinin tamamen buzla kaplanması nedeniyle yerli ve yabancı turistleri cezbeden Çıldır Gölü, yazın da doğal güzellikleri ve kuş türleriyle adından söz ettiriyor.

AA'nın haberine göre Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkisinde çalışma yapan KuzeyDoğa Derneği ekibi, gölde sütlabi ördeğinin varlığını tespit etti.

"BUGÜNE KADAR GÖRMEMİŞTİK"

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban düzenli olarak yaptıkları kuş gözleminin meyvesini aldıklarını söyledi.

Çıldır Gölü'nün hem yaz hem de kışın büyük öneme sahip olduğunu anlatan Çoban, "Doğu Anadolu Bölgesi'nde en büyük göllerden olan Çıldır Gölü'nde yaptığımız gözlemlerde daha önce Kars'ta görülmemiş sütlabi ördeğini tespit ettik. Tabii kış için beklediğimiz türler arasındaydı ama bugüne kadar görememiştik" dedi.

Çoban, Kars'taki sulak alanların bu yıl erken buzla kaplandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu sene hızlı bir soğuma gerçekleşti. Bu nedenle Doğu Anadolu'daki birçok sulak alan dondu. Çıldır Gölü'ndeki sulak alan, gölün ana damarlarından biri ve donmadı. O nedenle etraftaki bütün kuşlar buraya toplandı. Bu sütlabi ördeği de buraya toplanan kuşlar arasında tespit ettiğimiz bir birey. Keşfettiğimiz sütlabi ördeği, kış formunda ve bir yaşındaydı. Bu güzel bir keşif çünkü Türkiye'de çok fazla alanda gözükmüyor."

KARS'TAKİ KUŞ TÜRÜ 307'YE YÜKSELDİ

Sütlabi ördeğinin Çıldır Gölü'nde görülmesiyle Kars'taki kuş türünün 307'ye yükseldiğini bildiren Çoban, kışın her tarafın donması nedeniyle kuşların su olan yerlerde toplandığına işaret etti.

Çoban, sulak alanların kuş türlerinin gözlenmesi ve kayıt altına alınması bakımından önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ördek, denizcil bir tür, baktığınız zaman daha çok deniz ve sulak alanların birleştiği yerlerde, biraz daha ağaç ve ormana ihtiyaç duyuyor. En önemli özelliği aslında yuvalarını ağaçlardaki deliklere yapıyor ve yavrularını orada yetiştiriyor. Yavruları büyüyünceye ve belli bir zamana gelinceye kadar hiç suyu görmüyorlar. Sonra o yuvalardan atlayarak suya ulaşmaya çalışıyorlar."

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