Sağlık kurumlarında en çok başvurulan bölümlerden biri olan cildiye, özellikle cilt rahatsızlıkları, alerjik durumlar ve deri hastalıklarıyla ilgilenen uzmanlık alanıdır. Pek çok kişi bu bölüme yönlendirilse de, bazen tıbbi terimler veya farklı ifadeler kafa karışıklığına neden olabilir. Özellikle hastane panolarında ya da tahlil sonuçlarında farklı bir adla karşılaşmak, insanların "cildiyenin diğer adı nedir" sorusunu sormasına neden olur. Peki bu bölüm başka hangi isimlerle anılıyor ve bu isim değişikliği neye dayanıyor?

CİLDİYENİN DİĞER ADI NEDİR?

Cildiyenin diğer adı "dermatoloji"dir. Tıbbi literatürde kullanılan bu terim, Latin kökenli olup "derma" (cilt) ve "logos" (bilim) kelimelerinden türetilmiştir. Yani dermatoloji, cilt bilimi anlamına gelir. Hastanelerde veya üniversitelerin tıp fakültelerinde cildiye yerine bu terimle karşılaşmak oldukça yaygındır.

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Bu isim farklılığı, halk arasında kullanılan terim ile bilimsel literatürdeki terimin ayrımından kaynaklanır. Cildiye, daha çok halk arasında benimsenmiş bir ifadedir. Ancak resmi evraklar, raporlar ya da akademik metinlerde "dermatoloji" kelimesi tercih edilir.

CİLDİYENİN DİĞER İSMİ NEDİR? Cildiyenin diğer ismi nedir sorusuna yanıt verirken, bazı durumlarda bölüme ait detaylı alt uzmanlık alanlarına da değinmek gerekir. Dermatoloji, kendi içerisinde farklı dallara ayrılabilir. Bu dallar şunlardır: Kozmetik dermatoloji

Pediatrik dermatoloji (çocuk cilt hastalıkları)

Dermatoimmünoloji

Dermatopatoloji Bu alt branşlar da hastanelerde farklı uzmanlar tarafından yürütülmektedir. Dolayısıyla bir kişi cildiye bölümüne başvurduğunda, spesifik bir cilt hastalığına göre bu alt uzmanlık alanlarına yönlendirilebilir. Bunun dışında bazı yerlerde cildiyeye "deri hastalıkları bölümü" ya da sadece "deri hastalıkları" adı da verilmektedir. Bu da yine cildiyenin diğer ismi olarak kabul edilebilir. CİLDİYENİN EŞ ANLAMLISI NEDİR? REKLAM Dilsel olarak bakıldığında, cildiyenin eş anlamlısı doğrudan "dermatoloji"dir. Bu iki terim aynı anlama gelir ve birbirlerinin yerine kullanılabilir. Ancak bağlamına göre bazen "deri hastalıkları uzmanı", "cilt doktoru" ya da "cilt hastalıkları polikliniği" gibi ifadeler de eş anlamlı biçimde kullanılabilir. Bu terimler: