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        Haberler Bilgi Yaşam Çilek reçeli tarifi: Evde pratik ve nefis çilek reçeli nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Çilek reçeli tarifi: Evde pratik ve nefis çilek reçeli nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Çilek reçeli, taze çileklerin şekerle birlikte kaynatılarak yoğunlaştırılmış, tatlı bir sos haline getirilmesiyle yapılan geleneksel bir Türk tatlısıdır. Kahvaltılarda, tatlılarda veya ekmek üzerine sürülerek tüketilen bu reçel, çileğin doğal lezzetinin şekerle birleşmesiyle zengin bir tat profili sunar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 12:13 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:13
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        Çilek reçeli tarifi
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        Çilekler, reçel yapımında taze olarak kullanılır, farklı tariflerde bazen limon suyu, vanilin veya tarçın gibi ek malzemeler de yer alabilir. Reçel, çileklerin sulu ve tatlı yapısını yoğunlaştırarak, kıvamlı bir dokunun elde edilmesini sağlar. Hem yazın hem de kışın tüketilebilen çilek reçeli, doğal katkı maddeleriyle yapılan ev yapımı versiyonlarıyla daha sağlıklı bir alternatif sunar. Çilek reçeli nasıl yapılır?

        ÇİLEK REÇELİ TARİFİ

        Çilek reçeli, tatlı ve meyvemsi lezzetiyle birçok farklı yiyecek ve içecekle mükemmel uyum sağlar. En klasik eşlikçisi, taze ekmek veya tost dilimleriyle kahvaltılardır; tereyağı sürülmüş sıcak ekmek üzerine çilek reçeli harika bir lezzet kombinasyonu oluşturur. Ayrıca, reçel, tatlılar ve pasta içeriği olarak da kullanılabilir; keklerin üzerine sürülerek, ya da taze meyvelerle birleştirilerek şık bir sunum yapılabilir.

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        Pankek, krep ya da waffle gibi tatlılarla da mükemmel gider, üzerine dökülen çilek reçeli bu tatlıların lezzetini pekiştirir. Çilek reçelinin yanında peynir de oldukça uyumludur; beyaz peynir, lor veya krem peynirle birlikte, tatlı ve tuzlu bir denge kurarak lezzetli bir atıştırmalık sunar. Soğuk içecekler ve çayla da güzel bir uyum yakalar. Çilek reçeli, her türlü tatlı ve tuzlu öğünle kolayca uyum sağlayabilen çok yönlü bir lezzettir. Yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Evde yapılan çilek reçeli, hazır reçellere göre çok daha taze, doğal ve lezzetlidir.

        Çilek reçeli malzemeleri:

        • 1 kg taze çilek (yumuşak olmayan, olgun fakat sert çilekler tercih edin)
        • 700 gram toz şeker (daha tatlı bir reçel için şeker miktarını artırabilirsiniz)
        • 1 tatlı kaşığı limon suyu
        • 1 yemek kaşığı taze limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı)
        • 1 çay bardağı su
        • 1/2 çay kaşığı tereyağı (isteğe bağlı, reçelin üst kısmındaki köpükleri alabilmek için)

        Çilek reçeli yapılışı:

        • Çilekleri bol suyla yıkayın. Yıkadıktan sonra, saplarını kesip çilekleri dörde bölün (çok büyük çilekleri ikiye, daha küçükleri ise bütün bırakabilirsiniz). Çilekleri bir kaba alıp, üzerine toz şekeri serpin ve karıştırın. Bu karışımı yaklaşık 30 dakika bekletin. Bu süre zarfında çilekler suyunu salacak ve şekerle karışarak daha yumuşak bir kıvam alacaktır.
        • Şekerle karıştırdığınız çilekleri bir tencereye alın. Üzerine bir çay bardağı suyu ekleyin ve orta ateşte karıştırarak kaynamaya bırakın. Çileklerin suyu çıkmaya başladığında, karışımı kısık ateşe alın ve kaynamaya devam ettirin.
        • Çilekler kaynamaya başladıktan sonra, yüzeyde biriken köpükleri bir kaşık yardımıyla alın. Bu, reçelin daha temiz ve pürüzsüz olmasını sağlar. Eğer köpükler fazla birikirse, yarım çay kaşığı tereyağı ekleyebilirsiniz. Tereyağı, köpükleri alırken işinizi kolaylaştıracaktır.
        • Karışım kaynadıktan sonra, ateşi kısın ve yaklaşık 30-40 dakika kadar, karıştırarak pişirin. Çilekler suyunu çekip, kıvam almaya başlayacaktır. Reçelin kıvamını anlamanın en kolay yolu, bir damla reçelini bir tabak üzerine koyup, soğumasını beklemektir. Soğuduktan sonra parmağınızla üzerine hafifçe bastırarak, akıp akmadığını kontrol edin. Eğer damla akıyorsa, reçelinizin kıvamı tam olmamış demektir. Tam kıvama geldiğinde ise reçeliniz bir tabakta dağılmadan kalacaktır.
        • Reçel kıvam aldıktan sonra, içerisine 1 tatlı kaşığı limon suyu ve isteğe bağlı olarak taze limon kabuğu rendesini ekleyin. Limon suyu, reçelin hem tatlandırıcı etkisi yaratır hem de uzun süre saklanmasına yardımcı olur. Limon kabuğu rendesi ise reçele taze bir aroma katar.
        • Reçelinizi ocaktan aldıktan sonra, sıcak sıcak sterilize ettiğiniz cam kavanozlara dökün. Kavanozların kapaklarını sıkıca kapatın. Bu şekilde, kavanozları ters çevirerek soğutabilirsiniz. Kavanozların içinde vakum oluşacak ve reçeliniz daha uzun süre dayanacaktır.

        Çilek reçeli, yüksek şeker içeriği nedeniyle kalorisi oldukça fazla olan bir tatlıdır. 100 gram çilek reçeli ortalama 250-300 kalori arasında değişir, ancak bu değer, reçelin içeriğindeki şeker miktarına ve kullanılan diğer malzemelere göre değişebilir. Çileklerin doğal tatlılığı ile şekerin birleşimi, reçelin kalori miktarını artıran faktördür. Reçelin kalorisi, aynı zamanda porsiyon büyüklüğüne bağlı olarak değişir; bir yemek kaşığı çilek reçeli yaklaşık 40-50 kaloriye sahiptir.

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        Reçeli diyet yapanlar veya kalori takibi yapanlar için kontrollü tüketmek önerilir. Ev yapımı çilek reçeli, içerdiği doğal çilek ve eklenen az şeker ile daha sağlıklı bir alternatif sunabilir, bu da kalori miktarını düşürebilir. Tatlı ve lezzetli yapısı nedeniyle fazla miktarda tüketilmesi, günlük kalori alımını artırabilir.

        ÇİLEK REÇELİ YAPIMINDA PÜF NOKTALAR

        Çileklerin doğru seçimi oldukça önemlidir; aşırı olgunlaşmamış, fakat tam anlamıyla olgunlaşmış çilekler, reçelin hem tadını hem de kıvamını olumlu etkiler. Çilekleri yıkadıktan sonra saplarını kesip, şekeri ekleyerek bekletmek, çileklerin suyunun salmasını sağlar ve reçelin kaynama süresini kısaltır. Şeker oranını ise kişisel tercihinize göre ayarlayabilirsiniz, aşırı şeker kullanmak reçelin fazla tatlı olmasına neden olabilir ve kıvamını etkileyebilir.

        Reçelin pişirilme aşamasında, kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe alıp karıştırarak pişirmeniz, çileklerin dağılmasını engeller ve pürüzsüz bir kıvam elde etmenizi sağlar. Kıvamını kontrol etmek için tabak testi yaparak, damlanın akıp akmadığını gözlemleyebilirsiniz. Limon suyu eklemek, reçelin hem asidik yapısını dengeleyerek daha parlak ve uzun süre dayanmasını sağlar hem de şekerin kristalleşmesini engeller.

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