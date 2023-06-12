Sosyal medya platformu TikTok'ta ve Instagram'da gelen müşterilerine sergilediği dans şovlarıyla fenomen haline gelen Çılgın Dondurmacı'nın, yayınladığı son gönderiler gündem oldu. Dünyanın her yerinden müşterileri olan Çılgın Dondurmacı'nın son dans videosu da çok konuşuldu.