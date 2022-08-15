Sisal Şans düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi bugün millipiyongoonline.com adresinde gerçekleştiriyor. Şans oyunu severler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, 15 Ağustos Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman belli olur gibi aramalar yapıyor. İşte haberimizin ayrıntıları...

15 AĞUSTOS 2022 SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sayısal çekilişi pazartesi günü gerçekleştirilecek. Saat 21:30’da başlayacak çekiliş Milli Piyango TV’den canlı olarak izlenecek. Bilet sorgulama işlemleri ise “millipiyangoonline.com” adresinde olacak. Yaklaşık 5-6 dakika sürecek çekiliş sonrasında tüm talihli rakamlar belirlenmiş olacak.

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