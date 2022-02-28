Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Biyografi Çılgın Sedat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Çılgın Sedat hayatı ve şarkıları hakkında bilgiler! Çılgın Sedat'ın hayat hikayesi
ABONE OL

Çılgın Sedat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Çılgın Sedat hayatı ve şarkıları hakkında bilgiler!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Alişan'la Hayata Gülümse programının bugünkü konuklarından biri Çılgın Sedat oldu. Bir süredir ekranlarda görünmeyen Çılgın Sedat kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi merak edilen soruların cevaplarını bir araya getirdik...

Çılgın Sedat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Çılgın Sedat hayatı ve şarkıları hakkında bilgiler! Çılgın Sedat'ın hayat hikayesi

Bir zamanların fenomen ismi Çılgın Sedat günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri durumunda. Son olarak Survivor'da izlediğimiz ve bugün Alişan'la Hayata Gülümse programına konuk olan Çılgın Sedat ile ilgili merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

ÇILGIN SEDAT KİMDİR?

Çılgın Sedat, gerçek adıyla Sedat Kapurtu, 1 Kasım 1973'te İstanbul'da doğdu. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 4 yıl eğitim aldıktan sonra tar ve cümbüş çalarak müziğe başlamıştır. Bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye çalabilmektedir.

Müziğe olan ilgisi kadar spora da ilgisi bulunan Sedat Karputu, Taekwondo, karate ve kick boks sporcusu ve Muay Thai hakemi olarak da bilinir.

Sedat Kaputu, 2005 yılında Özlem Karputu ile evlendi. Özlem Karputu ile evliliğinden Siraç ve Yağız adında 2 oğlu oldu. 2006 doğumlu oğlu Siraç'ın engelli olduğu biliniyor. 2014 yılında her Pazartesi yayınlanan “Çılgın Sedat İle Çılgın Show” adında bir program sunan Sedat Karputu, 2015 yılında eşi Özlem Kapurtu ile beraber sunuculuğunu İlker Ayrık’ın yaptığı “Ben Bilmem Eşim Bilir” yarışmasına katıldı.

21 Ocak 2017 yılında yayınlanan 2017 Survivor kadrosuna alınmış, Ünlüler takımında yarışmış ve 63. günün sonunda elenmiştir.

ÇILGIN SEDAT ALBÜMLERİ

2000: Delikanlı Gibi
2002: Bastıra Bastıra Aşk
2007: Siraç Bebeğime
2014: Bir Daha Mı Tövbe

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gazeteci Güngör Arslan kimdir? Kocaeli İzmit'te öldürülen Güngör Arslan nerelidir, kaç yaşındaydı? VİDEO BİYOGRAFİ
BİYOGRAFİ Gazeteci Güngör Arslan kimdir?
Hacı Bayram Veli kimdir, tarihte önemi nedir? Hacı Bayram Veli kısaca hayatı ve eserleri!
BİYOGRAFİ Hacı Bayram-ı Veli kimdir?
Gülseren Budayıcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte Gülseren Budayıcıoğlu kitapları ve dizileri
BİYOGRAFİ Gülseren Budayıcıoğlu kimdir?
Sedef Kabaş kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Sedef Kabaş ne dedi, ne söyledi?
BİYOGRAFİ Sedef Kabaş kimdir?
Survivor Aşkım Burçe kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2022 Survivor yedek yarışmacısı Aşkım Burçe mesleği nedir ve boyu kaç? Survivor Aşkım Burçe hakkında
BİYOGRAFİ Aşkım Burçe Tunay kimdir?
Ahu Tuğba kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ahu Tuğba Meriç Erkan evli miydi? Ahu Tuğba son hali, eşleri ve biyografisi
BİYOGRAFİ Ahu Tuğba kimdir?
Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ eski görevi neydi, milletvekili mi?
BİYOGRAFİ Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kimdir?
Bekir Bozdağ kimdir, kaç yaşında? Bekir Bozdağ aslen nereli? Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kimdir ve önceki görevi nedir? Bekir Bozdağ biyografi
BİYOGRAFİ Yeni Bakan Bekir Bozdağ hakkında merak edilenler
Ece Erken kimdir? Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ne zaman evlendi? Ece Erken kaç yaşında ve kaç çocuğu var?
BİYOGRAFİ Ece Erken kimdir?
Ece Erken kimdir? Ece Erken evlendi mi, kaç yaşında ve nereli? Ece Erken kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ne zaman evlendi, çocuğu var mı?
BİYOGRAFİ Ece Erken kimdir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.