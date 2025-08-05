Kırmızı ışığın sadece bitkileri büyüttüğü zamanlardaki gücü değil; şimdi cilt bakımında da ışığıyla kendinden söz ettiriyor. Kolajen üretimini artırması, yara izlerini hızlandırması ve inflamasyonu azaltmasıyla doğal bir cilt yenileyici olarak karşımıza çıkan kırmızı ışık terapisi, kozmetik dünyasında öncelikli trendlerden biri haline geldi!

KIRMIZI IŞIK TERAPİSİ NEDİR?

Kırmızı ışık terapisi (RLT), belirli dalga boylarında kırmızı veya yakın kızılötesi ışık uygulanarak cildin ve dokuların onarılmasını hedefleyen bir yöntemdir. Tedavide genellikle 600–900 nm arasında değişen ışık kullanılır. Bu ışık cilt yüzeyine nüfuz ederek hücre içinde enerji üretimini destekleyen mitokondrileri uyarır ve hepsi doğal onarım mekanizmalarını güçlendirmeyi amaçlar.

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NASIL ÇALIŞIR?

RLT, hücre mitokondrilerindeki sitokrom c oksidaz enzimi üzerine etki ederek ATP (enerji) üretimini artırır. Bu enerji artışı, ciltteki kolajen ve elastin sentezinin yükselmesine katkıda bulunur. Ayrıca, kan dolaşımının iyileşmesi sayesinde inflamasyon azalabilir ve dokular hızla yenilenir.

CİLTTEKİ FAYDALARI

1. Kolajen Üretiminin Teşviki

Daha güçlü bir kolajen ve elastin yapısı, ciltte dolgunluk ve sıkılık hissi yaratır. İnce çizgilerin ve kırışıklıkların görünümü azalabilir.