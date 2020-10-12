Cildin güzel olması; sağlıklı, parlak, sıkı, lekesiz, gözeneksiz ve temiz olan kişilerde bulunan cilt tipleridir. Böyle bir cilde sahip olabilmek için yapılması gerekenler çok kolaydır. Sizde düzenli olarak dikkat ederek ve tavsiye edilenleri yaparak cildinizi güzelleştirebilirsiniz.

Cilt güzelliği için yapılması ve dikkat edilmesi gerekenler;