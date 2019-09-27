Cilt sıkılaştırıcı nar maskesi ile açılan gözeneklerin sıkılaşmasını sağlayın. Cildin sıkılaşması ile de siyah noktaların azalması sağlanabilmektedir. Suna Dumankaya’nın önerdiği nar maskesini deneyerek sizlerde bu etkilerden faydalanabilirsiniz.

Nar maskesinin uygulanmasından önce peeling yaparak gözeneklerin açılmasını ve temizlenmesini sağlamak gereklidir.

Peeling Uygulaması ( Suna Dumankaya Tarifi)

1 tatlı kaşığı öğütülmüş pirinç

1 tatlı kaşığı kil

1 çay kaşığı el kremi

Bu üç malzemeyi iyice karıştırın ve cildinize masaj yaparak yedirin. 10 dakika bekleyin ve yıkayın. Haftada bir kez uygulamanız yeterlidir.

Narlı Sıkılaştırıcı Maske (Suna Dumankaya Tarifi)

3 damla nar çekirdeği yağı

1 tatlı kaşığı yaş maya

1 çay kaşığı nar suyu

Nar suyu ve mayayı karıştırın ve eridiğinde nar çekirdeği yağını ilave edin ve karıştırın. Göz kenarları da dâhil olmak üzere yüzünüze uygulayın. 15 dakika bekletin ve yıkayın. Haftada 3 kez uygulayabilirsiniz.

Yaş maya sabit kalmak koşuluyla farklı meyveler ile de bu maskeyi uygulama imkânınız olabilmektedir.