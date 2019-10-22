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Cilt yaşlanması nasıl önlenir? Cilt yaşlanmasını önlemek için tarif ve öneriler

Uzun yıllar ve yaşanmışlıklarla birlikte beslenme ve yaşam şekli, cilt yaşlanmasını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Cilt yaşlanmasına karşı tedbir almak isteyen kişiler, bazı pratik yöntemler uygulayarak, daha sağlıklı bir cilde kavuşuyor. Peki cilt yaşlanması nasıl önlenir? İşte cilt yaşlanmasını önlemek için tarif ve öneriler...

Cilt yaşlanması nasıl önlenir?

Cildinizin yıllara meydan okumasını ve ilerleyen yaşa rağmen hala pürüzsüz ve canlı olmasını istemeniz tabi ki en doğal hakkınız. Ancak; bu durumu sağlamak için oldukça dikkatli yaşamak ve cilt tahribatına neden olan etkilere maruz kalmamak gereklidir.

Cildin yaşlanmasını geciktirebilmek için neler yapabiliriz?

Öncelikle; cildin yaşlanmasına etki eden çevresel faktörlerden uzak durmak veya korunmak gereklidir. Cildin detoks etkisini sağlayabilmek de bu önlemlerden birisidir.

Cildin Detoks Etkisini Sağlamak İçin;

  • Günlük olarak alınması gereken 3 litre su tüketimini sağlamalıyız.
  • Yağlı ve cilde ağırlık veren gıdalardan uzak durmalıyız.
  • Besinlerde bulunan antioksidan etkisinden faydalanmak için sağlıklı sebze ve meyve tüketimine ağırlık vermeliyiz.
  • Eğer maddi olanağınız var ise; biorezonans yaptırabilirsiniz.
  • Kozmetik ürünleri kullanırken kesinlikle; doğal içerikli olmasına ve kalitesine dikkat etmek gereklidir.
  • Cildin günlük temizliğini ihmal etmeden yerine getirmek gereklidir.
  • Sürekli makyaj yapmaktan kaçınmak önemli bir önlem olacaktır.
  • Cildin kurumasını önlemek için nemlenmesini düzenli olarak sağlayacak doğal ve bitkisel maskeler kullanmak gereklidir.

Cilt Kuruluğu İçin Yapılacak Uygulamalar;

Maden suyunu buz kalıplarına dökün ve günlük olarak kompres uygulayın; bu sayede cildin su kaybını giderecek ve genç görünmesini sağlayacaksınız.

Günlük olarak bir bardak portakal suyu tüketmeyi alışkanlık edinin. Cildin kurumasını ve kırışıklıkların oluşmasını önleyecektir.

Avokado tüketebilir ya da avokado yağı ile cilde bakım uygulayabilirsiniz. Cildi besleyen A, D ve E vitaminleri ile cildin yağ dengesini sağlar, kurumasını önler ve kırışıklıklarının azalmasına etki eder.

Avokado Maskesi Tarifi:

Bir avokadonun içini çıkarıp iyice ezin, içerisine az limon suyu ve bal karıştırarak kıvamını sağlayın. Geç yatmadan önce dekolte bölgenize kadar uygulayın; bir gece bekletin ve sabah kalkınca elinizle ufalayarak temizleyin ve sonrasında yıkayın. Cilt kırışıklıklarını azaltarak cildin canlanmasını sağlayacaktır. 

 

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