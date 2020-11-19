Cilt; belli zaman geçtikten sonra eski doğallığını ve canlılığını kaybeder. Bu nedenle bazı bakım ve uygulamalar ile cildin yenilenmesi ve eski canlılığını kazanması şarttır. Cildin yenilenmesi için; estetik uygulamaların dışında evde bazı bakımları uygulayarak yenilenme sağlanabilir

Cilt Yenileme Yöntemleri

Lazer sistemi uygulanarak cilt yenileme işlemi

Doğal maskeler ve kürler ile cilt yenileme

Cilt yenileyici kremler ile cilt yenileme

Lazerle cilt yenileme işlemi; bir profesyonel uygulama şeklidir. Bunun için özel cilt bakımı uygulayan merkezlerde yaptırmak mümkün olabilir. Cildin lazer kullanılarak soyulmasıyla uygulanan bir yöntemdir. Lazerle cildin ısıtılarak kan dolaşımının artırılması sağlanıyor; bu sayede kısa sürede sağlıklı bir cilt ortaya çıkıyor.

Maske ve kür yaparak; cildinizi evde kendi uygulamalarınız ile gerçekleştirebilirsiniz. Farklı cilt tiplerine göre farklı bakım ve kürleri kullanmanız gereklidir. Her cilt farklı şekilde uygulamaya tabii tutulmalıdır.

Cilde bazı bakım kremleri uygulayarak cildin yenilenmesini ve doğallığını kazanmasını sağlamak mümkündür. Bunun için bazı kaliteli markaların bakım ve onarım kremlerini kullanarak bu uygulamayı yapabilirsiniz. Yalnız yine cilt tipinize uygun olan bakım kremlerini kullanmanız ve bu konuda bir uzmandan yardım almanız yerinde olacaktır.