Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerNasıl Yapılır
ABONE OL

Cilt yenileme yöntemleri nelerdir?

Sağlıklı ve canlı bir cilde kavuşmanın en pratik yollarından biri cildinizin sürekli bir yenilenme içerisinde olmasıdır. Estetik uygulamaların dışında evde bazı bakımları uygulayarak da ciltte yenilenme sağlanabilir. Peki cilt yenilenmesi nasıl yapılır? Cilt yenileme uygulamaları ve yöntemleri nelerdir?

Cilt yenileme yöntemleri nelerdir?

Cilt; belli zaman geçtikten sonra eski doğallığını ve canlılığını kaybeder. Bu nedenle bazı bakım ve uygulamalar ile cildin yenilenmesi ve eski canlılığını kazanması şarttır. Cildin yenilenmesi için; estetik uygulamaların dışında evde bazı bakımları uygulayarak yenilenme sağlanabilir

Cilt Yenileme Yöntemleri

  • Lazer sistemi uygulanarak cilt yenileme işlemi
  • Doğal maskeler ve kürler ile cilt yenileme
  • Cilt yenileyici kremler ile cilt yenileme

Lazerle cilt yenileme işlemi; bir profesyonel uygulama şeklidir. Bunun için özel cilt bakımı uygulayan merkezlerde yaptırmak mümkün olabilir. Cildin lazer kullanılarak soyulmasıyla uygulanan bir yöntemdir. Lazerle cildin ısıtılarak kan dolaşımının artırılması sağlanıyor; bu sayede kısa sürede sağlıklı bir cilt ortaya çıkıyor.

Maske ve kür yaparak; cildinizi evde kendi uygulamalarınız ile gerçekleştirebilirsiniz. Farklı cilt tiplerine göre farklı bakım ve kürleri kullanmanız gereklidir. Her cilt farklı şekilde uygulamaya tabii tutulmalıdır.

Cilde bazı bakım kremleri uygulayarak cildin yenilenmesini ve doğallığını kazanmasını sağlamak mümkündür. Bunun için bazı kaliteli markaların bakım ve onarım kremlerini kullanarak bu uygulamayı yapabilirsiniz. Yalnız yine cilt tipinize uygun olan bakım kremlerini kullanmanız ve bu konuda bir uzmandan yardım almanız yerinde olacaktır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yaş maya maskesi nasıl yapılır?
NASIL YAPILIRYaş maya maskeleri için çeşitli tarifler
Yüz yumuşatıcı maskeler nasıl yapılır?
NASIL YAPILIRYüz yumuşatıcı maske tarifleri
10 günlük detoks nasıl yapılır? Yeşil detoks diyeti yapılışı
NASIL YAPILIRKilo vermede mucizevi yöntem: Yeşil detoks diyeti
Erkeklerde cilt bakımı nasıl yapılır?
NASIL YAPILIRErkekler için cilt bakım önerileri
Bir günlük detoks programı ve 1 günlük detoks menüsü
NASIL YAPILIRGünlük detoks programı ve menüsü
Evde kolay pratik tonik nasıl yapılır?
NASIL YAPILIREvde pratik tonik yapımı
Yorgun ciltler için maske tarifleri
NASIL YAPILIRYorgun ciltler için maske önerileri
Doğal yollarla cilt bakımı nasıl yapılır?
NASIL YAPILIRDoğal yöntemlerle cilt bakım önerileri
SMS e-devlet ile HES kodu alma! HES kodu nedir, nasıl alınır? İşte HES kodu sorgulama ekranı
NASIL YAPILIRHES kodu nasıl alınır?
Zencefilli botoks maskesi nasıl yapılır?
NASIL YAPILIRZencefilli botoks maskesinin hazırlanışı ve faydaları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X