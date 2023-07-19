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        Haberler Gündem Eğitim Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Bölümü İş İmkanları

        Çim alan tesisi ve yönetimi bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır?

        Çim Alan Tesisi ve Yönetimi bölümü; çim alanların tasarımı, kurulumu, bakımı ve yönetimi üzerine odaklanan bir lisans programıdır. Bu bölümde, çim alanların sağlıklı ve estetik bir şekilde oluşturulması ve sürdürülmesi için gerekli bilgi ve beceriler öğretilir.

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 12:08
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        Çim alan tesisi ve yönetimi bölümü nedir?
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        Çim Alan Tesisi ve Yönetimi bölümü nedir? Çim Alan Tesisi ve Yönetimi bölümü eğitim süresi kaç yıl? Bu bölüm; öğrencilere çim alanların planlanması, toprak hazırlığı, çim ekimi, çim alanların sulanması, gübreleme, yabancı ot ve hastalık kontrolü gibi konularda bilgi ve becerileri sağlar. Ayrıca çim alanların düzenli bakımı, çim kesimi, çim alanların restore edilmesi ve rehabilitasyonu gibi konular da bu programın içeriğinde yer alır.

        Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Çim Alan Tesisi ve Yönetimi bölümünün eğitim süresi 2 yıldır. Bu süre boyunca öğrencilere çim alanların planlanması, kurulumu, bakımı ve yönetimi konularında teorik ve pratik dersler verilir. Çim Alan Tesisi ve Yönetimi mezunları ne iş yapar? Mezunlar; peyzaj firmalarında, golf sahalarında, futbol sahalarında, park ve bahçe alanlarında, özel çim alan tesislerinde, turistik tesislerde, belediyelerde, spor komplekslerinde, golf kulüplerinde ve çim alan bakımıyla ilgilenen diğer kurumlarda çalışma imkanına sahiptirler. Çim alanların tasarımını yapabilir, çim alanların kurulum ve bakımını yönetebilir, gübreleme ve sulama programları oluşturabilir, yabancı ot ve hastalık kontrolü yapabilir ve çim alanların restorasyonunu gerçekleştirebilirler.

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        Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Bölümü Dersleri

        Çim Alan Tesisi ve Yönetimi bölümü dersleri, öğrencilere çim alanların tasarımı, kurulumu, bakımı ve yönetimi konusunda geniş bir program sunar.

        • Peyzaj Mimarisi ve Tasarımı
        • Çim Alan Kurulumu ve Sistemleri
        • Çim Bakımı ve Yönetimi
        • Toprak Bilimi ve Gübreleme
        • Bitki Biyolojisi ve Fizyolojisi
        • İlaçlama ve Zararlı Mücadelesi
        • Çim Alan Yönetiminde Makine ve Ekipman Kullanımı
        • Sulama Teknikleri ve Uygulamaları
        • Spor Alanları ve Golf Sahaları Yönetimi
        • Peyzaj Ekolojisi ve Sürdürülebilirlik

        Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Mezunları İş Olanakları

        Çim Alan Tesisi ve Yönetimi mezunları iş olanaklarına göre bu bölümü bitirenler peyzaj sektöründe çeşitli iş fırsatlarına sahiptirler. Golf sahaları, düzenli bakım ve yönetim gerektiren özel çim alanlardır. Çim Alan Tesisi ve Yönetimi mezunları, golf sahalarında çalışarak çim alanların kurulumu, sulama, gübreleme ve bakımını gerçekleştirebilir. Bu sayede golf sahalarının kaliteli bir şekilde yönetilmesine ve çim alanların mükemmel durumda tutulmasına katkıda bulunabilirler.

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        Belediyeler; parklar, bahçeler ve kamusal alanların düzenlenmesi ve bakımından sorumludur. Mezunlar, belediyelerdeki yeşil alan birimlerinde çalışarak çim alanların kurulumu, bakımı ve yönetimi konusunda görev alabilirler. Park ve bahçelerin güzel ve sağlıklı bir şekilde düzenlenmesi için çalışabilirler. Çim Alan Tesisi ve Yönetimi bölümünden mezun olanlar, yeşil alanların düzenlenmesi ve bakımı konusunda uzmanlaşmış olmaları nedeniyle peyzaj sektöründe çeşitli iş fırsatlarına sahip olurlar. Ek olarak spor tesisleri, parklar, bahçeler ve turistik tesisler gibi alanlarda çim alanların estetik görünümünü sağlayarak kullanıcıların keyifli bir deneyim yaşamasına katkıda bulunurlar.

        Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Mezunları Nerede Çalışır?

        Bu bölümünden mezun olanlar, çim alan tesisleriyle ilgili çeşitli sektörlerde iş imkanlarına sahip olabilirler. Çim Alan Tesisi ve Yönetimi mezunları nerede çalışır? Peyzaj firmalarında, golf sahalarında, spor tesislerinde, park ve bahçelerde, belediyelerde ve turistik tesislerde çalışabilirler. Ayrıca, çim alan tesislerinin planlanması, kurulumu, bakımı ve yönetimi konusunda uzmanlaşarak kendi işlerini de kurabilirler.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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