Cimbom 27 maçlık serisini sürdürdü!

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçtan 3-0’lık skorla galip ayrıldı ve evindeki yenilmezliğini sürdürdü.

RAMS Park’ta Süper Lig’de en son 2023-2024 sezonunda 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, daha sonraki 27 karşılaşmada kaybetmedi. Cimbom geri kalan müsabakaların 22’sini kazanırken, 5 defa da berabere kaldı.