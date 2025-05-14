Galatasaray- Kayserispor maçı için geri sayım sürüyor. Zirve yarışında rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider durumda olan sarı kırmızılılar, Kayserispor karşısında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Öte yandan Okan Buruk'un kadro tercihi merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray- Kayserispor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i...