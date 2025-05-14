Galatasaray- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor. 36. hafta maçı kapsamında Galatasaray evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Sarı kırmızılılar, Kayserispor karşısında 1 puan alması halinde bile şampiyonluğunu ilan edecek. Öte yandan 36. haftanın bütün maçları aynı saatte oynanacak. Peki, Galatasaray- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray- Kayserispor maçı için geri sayım sürüyor. Zirve yarışında rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider durumda olan sarı kırmızılılar, Kayserispor karşısında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Öte yandan Okan Buruk'un kadro tercihi merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray- Kayserispor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i...
GALATASARAY- KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray- Kayserispor maçı 18 Mayıs Pazar günü 19.00'da oynanacak.
GALATASARAY- KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak mücadele beİN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY MUHTEMEL 11
Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen
GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE OSİMHEN!
Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda gol krallığında kıyasıya mücadele sürüyor. Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen 24 gol atarak zirvede yer aldı. Öte yandan Nijeryalı yıldıza en yakın isim 21 golle Piatek olurken, Simon Banza 19 golle üçüncü sırada yer aldı.
FATİH TERİM'DEN 5 YILDIZLI BAYRAK!
Trendyol Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde zirvede yer alan ve Kayserispor maçında alacağı bir puanla şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, armasına beşinci yıldızı eklemeye çok yakın.
Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımını çalıştıran Galatasaray'ın efsane isimlerinden teknik direktör Fatih Terim'in Bodrum'daki evinde 5 yıldızlı Galatasaray bayrağı dalgalandı.
Fatih Terim, Bodrum'daki evine 12 Mayıs zaferinin yıl döneminde, Galatasaray'ın 25. lig şampiyonluğunu temsilen 5 yıldızlı Galatasaray bayrağı asıldı.