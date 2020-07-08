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Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği(TÇMB),Türk çimento sektörünün 2020 yılının 6 aylık ihracatı ile 2020 Ocak-Nisan üretim ve satış rakamlarını açıkladı.

Birlikten yapılan açıklamada; 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde çimento üretiminde, Türk çimento sektörünün üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak; 17,4 milyon tona çıktı. Aynı dönemde iç satışlar ise bir önceki yıla göre yüzde 2,5’lik düşüşle 12,7 milyon ton olarak gerçekleşti.

2020 yılının ilk 6 ayında sektörün toplam ihracat miktarı yüzde 39 oranında artarak 15,8 milyon ton olarak gerçekleşti. İhracat geliri ise yüzde 23 artışla 546 milyon dolar oldu. Yine bu dönemde çimento ihracatı yüzde 42,6 artarak 7,6 milyon tona, klinker ihracatı ise yüzde 36,4 artarak 8,2 milyon tona yükseldi.

ABD, GANA VE İSRAİL EN BÜYÜK İHRACAT PAZARI

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde, çimento ve klinker ihracatının en çok arttığı ülke Ukrayna oldu. İhracat yapılan büyük üç pazar ise ABD, Gana ve İsrail oldu.

TÇMB Başkanı Dr. Tamer Saka;

“Ocak verileri doğrultusunda ilk çeyrekte iyi bir ivme kazanan çimento sektörü iç pazarda tekrar daralma yaşadı. Dünyada yaşanan COVID-19 pandemisi sebebiyle önümüzdeki dönemde satışların daha da azalma ihtimali söz konusu. Yılın ilk yarısında ihracattaki artış sektörümüz adına umut veriyor. Ancak ihracattaki artışla birlikte iç satışlardaki mevcut durumu korumak adına ekonomik önlemler sektör için önem arz ediyor.”