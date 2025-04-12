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        Haberler Spor Basketbol ÇİMSA ÇBK Mersin, Avrupa'nın en büyüğü olmak için sahaya çıkıyor! - Basketbol Haberleri

        ÇİMSA ÇBK Mersin, Avrupa'nın en büyüğü olmak için sahaya çıkıyor!

        Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde yarın Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'la mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 13:34 Güncelleme: 12.04.2025 - 13:34
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        ÇİMSA ÇBK Mersin'de hedef şampiyonluk!
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        Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonun finalinde yarın Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'la mücadele edecek.

        Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'in şampiyonluk mücadelesinde yarın Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'la karşılaşacak.

        İspanya'nın Zaragoza kentindeki Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

        Tarihlerinde ikinci kez finalde mücadele edecek Çimsa ÇBK Mersin, Çekya temsilcisini geçip, son 2 yıldır kazanmaya yaklaştığı kupayı bu sezon almak istiyor.

        Başantrenör Ahmet Kandemir'in çalıştırdığı Mersin temsilcisi, 2023'te Fenerbahçe'ye finalde yenilirken, geçen sezon ise Avrupa dördüncüsü olmuştu.

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