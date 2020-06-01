Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaÇin'de son 3 haftada en yüksek koronavirüs vaka sayısı - Haberler
ABONE OL

Çin'de son 3 haftada en yüksek koronavirüs vaka sayısı

Koronavirüs salgının çıkış merkezi Çin'de hayat yavaş yavaş normale dönüyordu. Ancak, bugün Çin'de son 3 haftada en yüksek koronavirüs vaka sayısının tespit edildiği açıklandı.

Çin
HABERTURK.COM / Ajanslar

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının başladığı Çin'de bugün 16 koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi. Ülkede son 3 haftada en yüksek vaka sayısının bugün tespit edildiği ifade edildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de sadece bugün 16 vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Kurulu'ndan (NHC) yapılan açıklamada, tespit edilen 16 vakanın 11´inin Siçuan bölgesinde tespit edildiği aktarıldı. Bu vakaların tümünün yurt dışı seyahati yapan kişiler oldukları bilgisi paylaşıldı.

4 BİN 634 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Corona virüsünün ilk çıktığı yer olan Çin’de toplam vaka sayısı 83 bin 17 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 634.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüştü - Haberler
DÜNYAPutin ve Trump'tan telefon görüşmesi
İran Sağlık Bakanı Nemeki: "Koronavirüsten son dakika golü yiyeceğiz" - Haberler
DÜNYAİran'dan korkutan koronavirüs açıklaması!
Afrin'de terör saldırısı: 5 yaralı - Haberler
DÜNYAAfrin'de terör saldırısı!
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bomba paniği - Haberler
DÜNYAUkrayna'nın başkenti Kiev'de bomba paniği
Almanya'daki yangında kahreden ölüm!
DÜNYAAlmanya'daki yangında kahreden ölüm!
Dragon ekibi ISS ekibiyle buluştu: Uzayda tokalaşmak serbest - Haberler
DÜNYAUzayda tokalaşmak serbest, dünyada yasak!
Rusya'da anayasa değişikliği referandumu 1 Temmuz'da yapılacak - Haberler
DÜNYAPutin anayasa değişikliği referandumu için tarih ...
Son dakika haberleri! ABD, İtalya ve İspanya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı!
DÜNYAİspanya'da ilk defa koronavirüs kaynaklı ölüm yok!
Güney Kıbrıs’ta bulunan Köprülü Camisi’ne çirkin saldırı - Haberler
DÜNYAGüney Kıbrıs’ta bulunan Köprülü Camisi’ne çirkin ...
WikiLeaks'in kurucusu Assange'in 'solunum problemi' nedeniyle mahkemeye katılamadı - Haberler
DÜNYAWikiLeaks'in kurucusu Assange mahkemeye katılmadı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X