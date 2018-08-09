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Çin'den 2 trilyon dolarlık ithalat daveti

Çin'in 2 trilyon doları bulan ithalat pazarı için ilk kez düzenleyeceği fuara, Türkiye'den 41 firma milli katılım gösterecek. Edinilen bilgilere göre, Çin Uluslararası İthalat Fuarı, 5-10 Kasım 2018'de Şanghay'da düzenlenecek

09.08.2018 - 11:49 | Güncelleme: AA

Çin tarihinde ilk defa düzenlenecek ithalat fuarı, tüketici elektroniği/cihazları, elektronik ev eşyaları, mutfak eşyaları, gıda ve tarım ürünleri, oyuncaklar, cilt bakımı, saç ve kişisel bakım ürünleri, kıyafet, aksesuar ve günlük tüketici ürünleri, sağlık ürünleri, yeni teknoloji ve akıllı cihazlara yönelik olacak.

Şanghay'da 240 bin metrekarelik alanda düzenlenecek fuarla, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ürünlerini Çin pazarına tanıtmaları sağlanacak. Fuar sayesinde, çeşitli seminer, forum ve yeni ürün tanıtımlarıyla rekabet avantajı farklı ülkelerin Çin piyasasından faydalanmaları hedefleniyor. Hizmet sektörüne ayrı bir holün ayrıldığı fuarda, turizm, kültür, eğitim, yaratıcı tasarım, gelişen teknolojiler, dış kaynak kullanımı gibi konuların tanıtımı yapılabilecek. Fuara katılım için 120 ülkeden başvuru yapıldı.

Firmalar, Ticaret Bakanlığının, fuar katılımlarına yönelik kararı kapsamında desteklenecek. Türkiye'den fuara milli katılımla 41 firma katılacak. Bireysel katılacak Türk firmalarıyla bu sayının daha da artması bekleniyor. Fuara katılacak firmalar daha çok mutfak eşyası, kuyumculuk, kimya, gıda, beyaz eşya, tarım, otomobil yedek parça sektörlerinde faaliyet gösterecek. Fındık üreticileri de fuarda yer alarak Türk fındığını tanıtacak.

Çin, tarihi İpekyolu ticaretini canlandırmak ve bölge ülkelerindeki ticareti geliştirmek amacıyla 2018'den itibaren ithalat fuarına ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.

"TÜRK GASTRONOMİ FİRMALAR İÇİN DOĞRU BİR PAZAR"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Çin'in bu fuarla kendi pazarını iç tüketime dayalı olarak yabancı firmalara açtığını belirterek, her sene bu fuarın yapılacağını söyledi. Fuarın, dünyadaki tüm ülke ve markalara açık olacağına işaret eden Kolbaşı, bu fuarla Türk firmalarının Çin'deki etkisinin de artarak devam edeceğini düşündüğünü ifade etti.

Kolbaşı, bu fuarın, Asya Pasifik pazarı için de fırsat yaratacağına dikkati çekerek, "Yılda 2 trilyon dolar alım yapan Çin, 'gelin pazarımı açıyorum.' diyor. Çin pazarındaki açılma, diğer pazarlara da etki edecek. Çin'de pozisyon alan firmalarımız, Asya Pasifik'te de pozisyon alabilecekler." dedi.

Elektrikli ev aletleri, tekstil ve aksesuar ürünleri gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmanın fuarda olacağını aktaran Kolbaşı, "Uzun vadede bakıldığında Türk gastronomi markalarının giriş yapması için çok doğru bir pazar. Simit ve kahve firmalarımız, gastronomi olarak mutfağımızı tanıtmada görev alacak. Bu mutfağı tanıttıkça, bizim yemeklerimizi, çayımızı, kahvemizi pişiren ev aletlerinin önü açılacak. Türk çayının içildiği ince belli bardak ya da Türk kahvesi fincanı da ön plana çıkacak. Oraya aslında mutfak kültürümüzü ihraç etmemiz gerekiyor. Bu pazarın çok gelişeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

 

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