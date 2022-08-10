Langya virüsü belirtileri, Çin'de 30'dan fazla kişide görünmesiyle birlikte gündeme geldi. 2019 yılının sonlarında başlayan koronavirüs pandemisi bitmeden myamun çiçeği virüsü gündeme gelmişti. İstanbul'da görülen Zika virüsünün ardından Covid-19 salgınının çıkış noktası olan Çin'den korkutan haber geldi. Yetkililerin yüzde 75 oranında öldürücü olduğunu duyurduğu virüs ile ilgili olarak "Langya virüsü nedir, belirtileri neler, bulaşıcı mı ve nasıl bulaşır?" soruları gündeme geldi. İşte, Langya virüsü belirtileri hakkında merak edilenler...