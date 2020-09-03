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Çin hizmet sektöründe koronavirüs salgınından sonraki toparlanma bugün yayımlanan satın alma yöneticileri endeksine göre ağustosta dördüncü ayında devam ederken, işe alımlar ocak ayından beri ilk defa artış gösterdi.

Caixing/Markit hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ağustosta Temmuz ayındaki on yılın zirvesi olan 54.1'den 54'e gerilese de, 50 puanın üstüne kalarak büyümeye işaret etti.

Çin ekonomisinin yüzde 60'ını ve kentlerdeki istihdamın yarısını oluşturan hizmet sektörünün yeniden büyümeye dönmesi büyük imalat şirketlerine göre yavaş olsa da büyüme koronavirüs yasaklarının kalkmasıyla hız kazandı.