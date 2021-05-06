Tedirgin bekleyiş sürüyor!

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4 Mayıs'ta Çin'in ilk uzay istasyonu için uzaya yolladığı ilk modülü taşıyan roketin gövdesi kontrolden çıkmasının ardından ABD Uzay Komutanlığı'nın Çin roketini takibi sürüyor.

Long Marche 5B roketi Çin'in Haianan adasından 29 Nisan'da gelecekteki Çin Uzay İstasyonu'nun (CSS) yaşam alanları olacak Tianhe modülünü başarıyla fırlatmıştı. Ancak roket kontrolden çıkmış ve planlanan güvenli alanın dışına düşebilme ihtimali doğmuştu.

ABD Uzay Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, roketin nereye düşeceğinin gezegene inmesine saatler kala tahmin edileceği ve 8 Mayıs'ta düşmesinin mümkün olduğu ifade edilmişti.

Harvard merkezli astrofizikçi Jonathan McDowell, "Potansiyel olarak tehlikeli parçalar atmosferde hipersonik bir hızla ilerledikten sonra, büyük olasılıkla denize düşmesi olasıdır" dedi. McDowell, bu olasılığın yüzde 70'in üzerinde olduğunu söyledi.

"KÜÇÜK BİR UÇAK KAZASINA EŞ DEĞER"

Roket parçalarının karaya düşme ihtimali olduğunu söyleyen McDowell, "Belki nüfusun yoğun olduğu bir bölgeye düşebilir. Ancak Long March 5B roketi Mayıs 2020'de Fildişi Sahili'ne düşmüştü. Birkaç binaya hasar vermesi dışında yaralanan olmamıştı" ifadelerini kullandı.

Roketin ana çekirdeğinin yaklaşık 21 ton ağırlığında olduğunu söyleyen McDowell, "Bir anda aşağı inebilir, küçük bir uçak kazasına eş değerdir" dedi.

Pek çok ülkenin uzay aracı tasarımı yapmaya çalıştığını belirten McDowell, "Çinli roket tasarımcılarının bunu dikkate almaması tembel görünmelerine neden oluyor." ifadelerini kullandı. McDowell durumu ihmalkar olarak nitelendirdi.

"PANİĞE DEĞMEZ"

Çin'in ulusal gazetesi Global Times'ta yer alan haberde, roketin kontrolden çıktığı ancak paniğe gerek olmadığı ifade edildi. Global Times, roketin hasara neden olabileceğine ilişkin haberlerin 'Batı'nın aldatması' olduğunu aktardı

"8 MAYIS'TA DÜŞEBİLİR"

Long March 5b'nin okyanusta önceden belirlenmiş bir noktaya inmesi planlanıyordu. Ancak uzmanlar, roketin kontrolden çıkması sonrası büyük parçaların yerleşim alanlarına düşebileceği konusunda uyarıyor.

ABD Savunma Bakanlığı sözcülerinden Mice Howard, roket kalıntılarının 8 Mayıs'ta düşmesini beklediklerini ancak nereye düşeceğinin, gezegene inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini ifade etmişti.