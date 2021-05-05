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Çin'in uzaya fırlattığı roket kontrolden çıktı: Dünyaya düşebilir!

Çin'in ilk uzay istasyonu için uzaya yolladığı ilk modülü taşıyan roketin gövdesi kontrolden çıktı. Şimdiye kadarki en kontrolsüz 'geri dönüşün' yaşandığı belirtilirken; saatte 27 bin 600 kilometre hızla Dünya'nın etrafından dönen gövdenin atmosferden geçmeyi başaran parçalarının nereye düşeceğinin bilinmemesi endişe kaynağı oldu.

Çin'in uzaya fırlattığı roket kontrolden çıktı: Dünyaya düşebilir!
Çin'in uzaya fırlattığı roket kontrolden çıktı: Dünyaya düşebilir!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Roket, geçtiğimiz hafta 29 Nisan'da, gelecekteki Çin Uzay İstasyonu'nun (CSS) yaşam alanları olacak Tianhe modülünü başarıyla fırlattı. Ancak roket kontrolden çıktı ve planlanan güvenli alanın dışına düşebilme ihtimali doğdu.

Long March 5b'nin okyanusta önceden belirlenmiş bir noktaya inmesi planlanıyordu. Ancak uzmanlar, roketin kontrolden çıkması sonrası büyük parçaların yerleşim alanlarına düşebileceği konusunda uyarıyor.

DAHA ÖNCE FİLDİŞİ SAHİLİ'NE DÜŞMÜŞMÜ

Roketin yerleşik bir alana inebileceğine dair ihtimallerin varlığı bilim insanlarını korkutuyor. En son Mayıs 2020'de bir roket fırlatıldığında, enkaz Fildişi Sahili'ndeki köylere düşmüştü. Bilim insanları roketin ne zaman düşeceğini bilemiyor ancak tahminlere göre 10 Mayıs 2021'den önce düşüş gerçekleşecek.

Harvard Üniversitesi’nde araştırma yürüten uzay bilimci Jonathan McDowell, roket parçalarının kuzey ve güney yarımkürede 41. enlemler arasına düşebileceğini söyledi. ABD'nin New York şehri ile İspanya'nın başkenti Madrid, güneyde de Şili'nin güneyi ve Yeni Zelanda'nın Wellington şehri arasında bir alana düşebileceğini ifade etti.

McDowell, Çin'in daha önce uzaya yolladığı roketlerden biriyle de benzer bir sorununun yaşandığını hatırlattı: "Son yolladıkları Long March-5B roketinden büyük metal parçalar gökyüzünde uçuşmuş, Fildişi Sahili'nde birçok binaya zarar vermişti. Çoğu yeryüzüne düşmeden yanıp yok olmuştu ama düşen büyük metal parçalar da vardı. Neyse ki kimse yara almadı."

Bilim insanları bu parçaların yerleşim alanlarına isabet etmesi durumunda pek çok kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunuyor. En kötü senaryonun gerçekleşmesi durumunda çok sayıda can kaybı yaşanabilir.

ABD ordusunun '2021-035B' adını verdiği, hafta sonu 80 kilometre daha alçakta 'dolaşmaya' başlayan ve bugün itibarıyla saatte 27 bin 600 km hızla hareket ettiği belirlenen roketin yönü orbit.ing-now.com adresinden izlenebiliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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