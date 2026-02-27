Canlı
        Haberler Dünya Çin, İran'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısı yaptı | Dış Haberler

        Çin, İran'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısı yaptı

        Çin'in İran'daki Büyükelçiliği ve Başkonsoloslukları, ABD'nin askeri saldırı tehdidi altındaki İran'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulundu

        Giriş: 27.02.2026 - 14:51
        Çin'den İran'daki vatandaşlarına uyarı

        Çin, ABD'nin askeri saldırı tehdidi altındaki İran'daki dış güvenlik risklerinin artması nedeniyle vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulundu.

        Çin'in İran'daki Büyükelçiliği ve Başkonsoloslukları yayımladıkları uyarıda, İran'ın yakın zaman içinde dış güvenlik risklerinin ciddi şekilde arttığı, birçok ülkenin vatandaşlarına ülkeyi terk etmelerini salık veren uyarılar yayımladığı belirtildi.

        Uyarıda, Çin vatandaşlarına İran'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilirken, halihazırda ülkede bulunan vatandaşların güvenlik önlemlerini artırmaları ve en kısa zamanda ülkeyi terk etmeleri istendi.

        Çin'in İran'daki ve komşu ülkelerdeki büyükelçilik ve konsolosluklarının Çin vatandaşlarına destek sağlayacağı belirtilen uyarıda, ticari uçuşlar ve kara yoluyla transferlerinin sağlanacağı kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Osman Egin İle Ramazan Notları - 27 Şubat 2026 (İnsan Olmanın Modeli: Hz. Muhammed)

        Peygamberimizin yolundan gitmek. İnsanlığın örneği Hz. Muhammed. Hz. Muhammed gibi davranabilmek. Osman Egin sordu; İnsan ve Zihniyet Vakfı Başkanı Hüseyin Öresin anlattı.

