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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çin Ticaret Bakanlığı: Bu, tipik bir tek taraflı zorbalık uygulamasıdır - İş-Yaşam Haberleri

        Çin Ticaret Bakanlığı: Bu, tipik bir tek taraflı zorbalık uygulamasıdır

        Çin Ticaret Bakanlığı yeni gümrük vergilerine, " Bu, tipik bir tek taraflı zorbalık uygulamasıdır. Bu, yalnızca ABD'nin kendi çıkarlarına zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda küresel ekonomik kalkınmayı ve tedarik zinciri istikrarını da tehlikeye atacak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 07:17 Güncelleme: 03.04.2025 - 07:17
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        "Bu, tipik bir tek taraflı zorbalık uygulamasıdır"
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        Çin, ABD'nin tüm ticaret yaptığı ülkelere "karşılıklı tarifeler" kapsamında açıkladığı yeni gümrük vergilerine tepki gösterdi.

        Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin'in karara karşı olduğu ve kendi haklarını ve çıkarlarını korumak için kararlı karşı tedbirler alacağı belirtildi.

        ABD'nin "karşılıklı tarife" olarak adlandırdığı uygulamanın öznel ve tek taraflı değerlendirmelere dayandığı, bunun uluslararası ticaret kurallarına uygun olmadığı ve ilgili tarafların meşru haklarını ve çıkarlarını tehdit ettiğine değinilen açıklamada, "Bu, tipik bir tek taraflı zorbalık uygulamasıdır. Bu, yalnızca ABD'nin kendi çıkarlarına zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda küresel ekonomik kalkınmayı ve tedarik zinciri istikrarını da tehlikeye atacak" ifadesine yer verildi.

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        Açıklamada, ABD'nin uluslararası ticaretten zarar gördüğü iddiasıyla tüm ticaret ortaklarına "karşılıklılık" adı altında gümrük tariflerini yükselttiğine ancak bunun, yıllar içinde çok taraflı ticaret müzakereleri ile elde edilen çıkarlar dengesini ve ABD'nin de uluslararası ticaretten büyük fayda sağladığı gerçeğini göz ardı ettiğine dikkati çekildi.

        "TİCARET SAVAŞININ KAZANANI OLMAZ"

        ABD'nin çok sayıda ticaret ortağının bu konudaki memnuniyetsizliklerini ve açık muhalefetlerini dile getirdiği hatırlatılan açıklamada, "Tarih, tarifeleri artırmanın ABD'nin sorunlarını çözmeyeceğini kanıtlıyor. Ticaret savaşının kazananı olmaz, korumacılık çıkış yolu değildir" ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, ABD'ye tek taraflı tarif tedbirlerini iptal etmesi ve ticaret ortaklarıyla farklılıklarını eşit diyalog yoluyla uygun şekilde halletmesi çağrısında bulunuldu.

        ABD, ÇİN'E YÜZDE 34 GÜMRÜK TARİFESİ UYGULAYACAK

        ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin yarından itibaren diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını, temel tarife oranı yüzde 10'un üzerine, gümrük tarifeleri ve "ticaret önündeki parasal olmayan diğer engelleri ve sahtekarlık biçimlerini" de hesaba katarak ülkeye göre değişen oranda gümrük tarifleri açıklamıştı.

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        Bu kapsamda Çin'e yüzde 10 baz tarifeye ilave olarak yüzde 24 "karşılıklı tarife" olmak üzere toplam yüzde 34 ek gümrük tarifesi getirileceği bildirilmişti. Yeni tarifelerden yüzde 10'luk baz tarife 5 Nisan'da, yüzde 24'lük ek tarife ise 9 Nisan'da yürürlüğe girecek.

        ABD Başkanı Trump, daha önce 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmiş, söz konusu tarife 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

        Trump, 4 Mart'ta, önceki kararnamede yaptığı değişiklikle Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan 20'ye yükseltmişti.

        Pekin yönetimi de Trump'ın tarife artışlarına ABD'den ithal belirli ürünlere ilave gümrük vergileri ve ABD'li şirketlere yaptırımlarla karşılık vermişti.

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